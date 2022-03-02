Курсы валют на 2 марта 2022: валюты пошли в рост

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.157 рубля до 3.0975,
что составило 5.34%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.5052 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.144 (4.35%), на 2 марта 2022 курс составил 3.4539. По итогам месяца
евро вырос на 0.5293 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.1771 рублей (5.6%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.4064 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
129 192 000
30 083 100
37 200 600
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.83 – 3.105 рублей, курс продажи доллара 3.35 – 3.55.
Евро можно было продать в диапазоне 3.05 – 3.44 рублей, купить – 3.68 – 3.994.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=114.58 (стоимость 1 доллара равна 114.58 российских рублей),