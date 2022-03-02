Источник материала: Myfin

Курсы валют на 2 марта 2022: валюты пошли в рост" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/03/1646216822717444.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.157 рубля до 3.0975, что составило 5.34%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.5052 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.144 (4.35%), на 2 марта 2022 курс составил 3.4539. По итогам месяца евро вырос на 0.5293 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.1771 рублей (5.6%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.4064 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 129 192 000 30 083 100 37 200 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.83 – 3.105 рублей, курс продажи доллара 3.35 – 3.55. Евро можно было продать в диапазоне 3.05 – 3.44 рублей, купить – 3.68 – 3.994.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =114.58 (стоимость 1 доллара равна 114.58 российских рублей),

=114.58 (стоимость 1 доллара равна 114.58 российских рублей), EUR/USD =1.12 (1 евро стоит 1.12 доллар),

=1.12 (1 евро стоит 1.12 доллар), EUR/RUB =120 (120 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.