﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Специалист микрофинансовой организации в Ивацевичах присвоила Br36 тыс.

02.03.2022 13:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах сотрудница одного из кооперативов финансовой взаимопомощи оформляла кредиты на клиентов без их ведома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Оперативники Ивацевичского ОБЭП получили информацию о недостаче Br36 тыс. в микрофинансовой организации. В ходе проверки было установлено, что к пропаже денег причастна 40-летняя работница кооператива. Женщина использовала данные граждан, ранее обращавшихся в фирму для получения микрозаймов, оформляла на них договоры, а средства присваивала. По части кредитов она даже вносила платежи, при этом набирая новые. Таким образом, подозреваемая создала личную финансовую пирамиду, которая в итоге рухнула.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье за присвоение либо растрату в особо крупном размере. Часть похищенного она вернула.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники Ивацевичского ОБЭП получили информацию о недостаче Br36 тыс. в микрофинансовой организации. В ходе проверки было установлено, что к пропаже денег...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рабочий предстанет перед судом за убийство коллеги в агрогородке Вишневка
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by