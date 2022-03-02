Специалист микрофинансовой организации в Ивацевичах присвоила Br36 тыс.

Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах сотрудница одного из кооперативов финансовой взаимопомощи оформляла кредиты на клиентов без их ведома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Оперативники Ивацевичского ОБЭП получили информацию о недостаче Br36 тыс. в микрофинансовой организации. В ходе проверки было установлено, что к пропаже денег причастна 40-летняя работница кооператива. Женщина использовала данные граждан, ранее обращавшихся в фирму для получения микрозаймов, оформляла на них договоры, а средства присваивала. По части кредитов она даже вносила платежи, при этом набирая новые. Таким образом, подозреваемая создала личную финансовую пирамиду, которая в итоге рухнула.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье за присвоение либо растрату в особо крупном размере. Часть похищенного она вернула.-0-