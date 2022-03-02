Рабочий предстанет перед судом за убийство коллеги в агрогородке Вишневка

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве из хулиганских побуждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Елену Крупенину.

По данным следствия, 18-летний рабочий одного из сельскохозяйственных предприятий агрогородка Вишневка Минского района на протяжении нескольких дней, не выходя на работу, употреблял алкоголь. Утром 16 сентября 2021 года он выпивал спиртное дома у своей тети. В компании, помимо родственников обвиняемого, находились его 42-летний коллега с товарищем. В течение дня парень неоднократно приобретал алкоголь в магазине.

"Вечером неконтролируемое распитие спиртного переросло в совершение преступлений. Молодой человек стал вести себя дерзко и жестоко: он беспричинно, из хулиганских побуждений, избил участников застолья", - отметила Елена Крупенина.

Агрессивного племянника попытался успокоить проснувшийся от шума дядя. Он отвел парня в другую комнату, но там юноша увидел нож. Вернувшись, обвиняемый ударил ножом 42-летнего коллегу более 60 раз по различным частям тела, преимущественно в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте. Осознав произошедшее, обвиняемый заплакал, позвонил знакомым и рассказал, что совершил убийство. Через некоторое время его задержали сотрудники милиции.

Следователем в ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему, в том числе нож. Для установления всех обстоятельств проведен большой объем следственных действий. Допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели, изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертных исследований, проведены проверки показаний на месте и очные ставки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 42-летнего мужчины стали многочисленные раны головы, туловища, верхних конечностей, осложнившиеся острой кровопотерей.

Из акта освидетельствования обвиняемого установлено, что во время совершения преступления он был сильно пьян, содержание этилового спирта в крови составило 2,46 промилле. Вместе с тем, как следует из заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период совершения преступлений обвиняемый мог сознавать значение своих действий и руководствоваться ими.

Преступные действия молодого человека квалифицированы следствием по п.п.6, 13 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), а также по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался, осенью 2021 года должен был убыть для прохождения срочной военной службы.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Следователем выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, и по месту работы обвиняемого внесено представление.-0-