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Прокуратура Волковысского района возбудила уголовное дело за призыв к захвату государственной власти

02.03.2022 14:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При мониторинге сети Интернет прокуратура Волковысского района установила факт размещения публичных призывов к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Беларуси и совершению акта терроризма. Призывы размещались в одном из деструктивных Telegram-каналов, информационную продукцию которого ранее суд признал экстремистскими материалами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

"26 февраля 2022 года, накануне республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Основной закон, неустановленное лицо разместило в Telegram-канале публикацию, в которой содержался призыв к другим гражданам выходить с оружием на площадь и захватывать власть силой", - уточнили в службе информации ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое для организации предварительного расследования направлено в Волковысский районный отдел Следственного комитета. В санкции названной нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При мониторинге сети Интернет прокуратура Волковысского района установила факт размещения публичных...
 
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