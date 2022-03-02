ГУВД: проверяется сообщение о минировании нескольких объектов в Минске

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверяется сообщение о минировании нескольких объектов в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в несколько учреждений столицы поступили электронные сообщения с информацией о заложенных взрывных устройствах. На местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - рассказали в ГУВД.

Правоохранители приносят свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. "Благодарим за проявленное терпение и понимание", - добавили в ведомстве.-0-