Кондитерские изделия на 1,6 тыс. евро пытались незаконно ввезти в Беларусь

Источник материала: БелТА

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии санкционных товаров пресекли гродненские таможенники. Нарушение законодательства выявлено в пункте пропуска "Бенякони", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненской региональной таможни.

"Согласно представленным документам, из Литовской Республики в Беларусь следовали произведенные в Китае кондитерские изделия общей стоимостью более 1,6 тыс. евро. Однако при проведении таможенного контроля установлено, что перемещаемые в транспортном средстве печенье и вафли были произведены в Польше и Чехии, а стоимость незаконно перемещаемого товара была занижена почти в 5 раз и составляла порядка 9,6 тыс.", - уточнили в пресс-службе.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Груз возвращен на сопредельную территорию.

С 1 января 2022 года белорусскими таможенниками выявлено уже 223 правонарушения в отношении отдельных видов товаров, ограниченных на ввоз на территорию Республики Беларусь, 113 партий товаров возвращено на сопредельную сторону.-0-