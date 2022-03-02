Курсы валют на 03.03.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 3.0975 0.1570 1 USD Евро 3.4539 0.1440 1 EUR Российский рубль 2.9855 -0.1771 100 RUB Гривна 10.3078 0.5224 100 UAH Тенге 6.2688 0.1378 1000 KZT Юань 4.9053 0.2477 10 CNY

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