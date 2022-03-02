«Мы прекратим инвестиции в российский бизнес». Больше 20 международных компаний решили остановить деятельность в России после начала военных действий в Украине

Источник материала: ProBusiness

Nike прекратил поставку своих товаров в Россию, British Petroleum выходит из состава акционеров «Роснефти», автопроизводитель Mercedes-Benz — Daimler Trucks — отказывается от 15% акций КАМАЗ и прекращает производство автомобилей на этом заводе. Меньше, чем за неделю военных действий в Украине более 20 компаний решили прекратить торговые или деловые отношения с Россией, а некоторые — и с Беларусью. Подробности читайте в обзоре.

Нефте-газовый сектор:

British Petrolеum

Британская компания работала на российском рынке уже более 30 лет и владела 19,75% акций «Роснефти». 27 февраля BP заявила, что выходит из состава акционеров, готовится списать убытки в размере $ 25 млрд и выводит двух своих представителей из совета директоров «Роснефти».

BP сообщила, что выйдет и из других совместных предприятий с «Роснефтью» в России в ближайшее время.

Британская компания уже подтвердила, что больше не будет учитывать свою долю в запасах нефти и газа, а так же производстве и прибыли от своей доли в «Роснефти». Решение о продаже российских активов принял совет директоров BP в воскресенье вечером. В качестве причины указываются военные действия России в Украине.

Норвежская энергетическая компания Equinor

28 февраля компания заявила, что уходит с российского рынка вслед за British Petroleum. Она тоже работала в России более 30 лет, в том числе с 2012 — в сотрудничестве с «Роснефтью». За это время компания стала одним из крупнейших европейских производителей нефти и газа.

«Теперь мы прекратим инвестиции в наш российский бизнес и начнем процесс выхода из наших совместных предприятий в соответствии с нашими ценностями», — заявил исполнительный директор Equinor Андерс Опедал.



Фото: unsplash.com

Shell

В понедельник компания заявила , что выйдет из всех взаимодействий с Россией, включая флагманский завод «Сахалин 2», в котором она имеет долю 27,5%, и который на 50% принадлежит и эксплуатируется российской газовой группой «Газпромом».

Авто- и авиасектор:

Daimler Truck

28 февраля немецкий концерн Daimler сообщил в газете Handelsblatt, что приостанавливает сотрудничество с российским КАМАЗом. Компания прекращает производство грузовиков и поставки комплектующих на эту территорию.

«Мы приняли решение приостановить всю коммерческую деятельность с Россией», — сообщил Daimler. В настоящее время материнский концерн Daimler Trucks — штутгартский автопроизводитель Mercedes-Benz — консультируется с юристами о том, как скорее избавиться от своих 15% пакета акций в КАМАЗ.

Volvo

Шведский производитель грузовых автомобилей объявил в понедельник 28 февраля, что приостанавливает производство и продажи в России до особого распоряжения. Автопроизводитель сообщил, что делает это, «учитывая потенциальные риски и санкции».

Volkswagen

Немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati) временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. «Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами», — сказал официальный представитель компании.

До этого 26 февраля немецкая компания Volkswagen уже заявила , что приостановит производство на несколько дней на двух немецких заводах из-за задержки с поставками деталей, произведенных в Украине.

Renault

Французская компания заявила , что на следующей неделе приостановит некоторые операции на своих автосборочных заводах в России из-за сложностей с логистикой. Компания не уточнила, пострадала ли ее цепочка поставок из-за конфликта, но ее пресс-секретарь заявила, что эта акция стала следствием осложнения ситуации на границах между Россией и соседними странами, через которые детали перевозятся грузовиками.

BMW

Немецкий бренд прекращает производство своих автомобилей на «Автоторе» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили на российский рынок — написал The Wall Street Journal.



Фото: unsplash.com

Еще в начале февраля немецкий автоконцерн заявлял о планах начать производство полного цикла на мощностях завода в Калининграде, но к концу прошлого месяца компания уже планирует остановить производство автомобилей в России из-за военных действий в Украине.

General Motors и Harley-Davidson

GM сослался на «ряд внешних факторов, включая проблемы с цепочкой поставок и другие вопросы, не зависящие от компании», пишет Forbes. Harley-Davidson так же сообщил , что решил приостановить операции в России.

AerCap Holdings

Ирландская компания, крупнейший в мире арендодатель самолетов, с более чем 150 самолетами в России, заявила в понедельник, что поддержит санкции против Москвы, наложенные Европейским союзом, США и другими странами и прекратит сдачу в аренду своих самолетов для России.

Бренды спортивной одежды и обуви:

Adidas

Бренд объявил о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом. Это снизило акции Adidas на 1,3%.

Nike

1 марта компания на своем официальном сайте опубликовала сообщение , что они не могут гарантировать доставку товаров покупателям в России. Бренд посоветовал посетить ближайшие оффлайн магазины, так как фирменное приложение Nike временно недоступно в России.

Логистические компании:

Две крупнейшие в мире логистические компании, заявили , что приостанавливают поставки в Россию и на Украину.

United Parcel Service Inc

«Мы сосредоточены на безопасности наших сотрудников, обеспечении непрерывного обслуживания и минимизации сбоев для наших клиентов», — говорится в сообщении UPS. «UPS продолжает внимательно следить за ситуацией и возобновит работу, как только это будет практично и безопасно».

FedEx Corp

FedEx выпустила аналогичное предупреждение на своем веб-сайте: «Мы внимательно следим за ситуацией и имеем планы на случай непредвиденных обстоятельств».

Киностудии:

Paramount

Руководство компании объявило, что приостанавливает выход новых проектов в России.

Disney

«Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе грядущего Turning Red от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации. Тем временем, учитывая масштаб возникающего кризиса с беженцами, мы работаем с нашими партнерами из числа НПО над оказанием срочной помощи и другой гуманитарной помощи беженцам» — заявил представитель компании.

Sony

«Учитывая продолжающиеся военные действия в Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис, мы приостановим наши запланированные показы в России, включая предстоящий выпуск «Морбиуса», — прокомментировали ситуацию в Sony.

Warner Bros.

Решение Warner Bros. последовало сразу после аналогичного решения, принятого в понедельник компанией Walt Disney Co.



Фото: unsplash.com

Universal Pictures

2 марта Universal присоединилась к остальным крупным киностудиям и тоже отменила трансляции своих проектов на территории России.

«В ответ на текущий кризис в Украине наша студия приостанавливает запланированные показы в России», — сказал представитель Universal Pictures в заявлении.

Другие компании, которые прекращают сотрудничество или поставки:

Nemiroff

Украинский производитель алкогольных напитков аннулировал лицензию на производство своей продукции в России.

Nokian Tyres

В пятницу компания по производству шин рассказала , что переносит некоторые ключевые производственные линии из России в Финляндию и США, чтобы подготовиться к возможным дальнейшим санкциям.

Apple

1 марта на официальном сайте компании можно было обнаружить информацию о том, что доставка в настоящее время в Россию недоступна. На следующий день на сайте уже размещено объявление , что магазины Apple Store в данный момент закрыты. Также компания прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине.

DHL

Компания DHL, которая занимается доставкой грузов и документов, приостанавливает отправку грузов в Россию и Беларусь.

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