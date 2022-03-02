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«Мы прекратим инвестиции в российский бизнес». Больше 20 международных компаний решили остановить деятельность в России после начала военных действий в Украине
02.03.2022 14:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Nike прекратил поставку своих товаров в Россию, British Petroleum выходит из состава акционеров «Роснефти», автопроизводитель Mercedes-Benz — Daimler Trucks — отказывается от 15% акций КАМАЗ и прекращает производство автомобилей на этом заводе. Меньше, чем за неделю военных действий в Украине более 20 компаний решили прекратить торговые или деловые отношения с Россией, а некоторые — и с Беларусью. Подробности читайте в обзоре.
Нефте-газовый сектор:
British Petrolеum
Британская компания работала на российском рынке уже более 30 лет и владела 19,75% акций «Роснефти». 27 февраля BP заявила, что
BP сообщила, что выйдет и из других совместных предприятий с «Роснефтью» в России в ближайшее время.
Британская компания уже подтвердила, что больше не будет учитывать свою долю в запасах нефти и газа, а так же производстве и прибыли от своей доли в «Роснефти». Решение о продаже российских активов принял совет директоров BP в воскресенье вечером. В качестве причины указываются военные действия России в Украине.
Норвежская энергетическая компания Equinor
28 февраля компания заявила, что уходит с российского рынка вслед за British Petroleum. Она тоже работала в России более 30 лет, в том числе с 2012 — в сотрудничестве с «Роснефтью». За это время компания стала одним из крупнейших европейских производителей нефти и газа.
«Теперь мы прекратим инвестиции в наш российский бизнес и начнем процесс выхода из наших совместных предприятий в соответствии с нашими ценностями», —
Shell
В понедельник компания
Авто- и авиасектор:
Daimler Truck
28 февраля немецкий концерн Daimler
«Мы приняли решение приостановить всю коммерческую деятельность с Россией», — сообщил Daimler. В настоящее время материнский концерн Daimler Trucks — штутгартский автопроизводитель Mercedes-Benz — консультируется с юристами о том, как скорее избавиться от своих 15% пакета акций в КАМАЗ.
Volvo
Шведский производитель грузовых автомобилей
Volkswagen
Немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati) временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. «Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами», —
До этого 26 февраля немецкая компания Volkswagen уже
Renault
Французская компания
BMW
Немецкий бренд прекращает производство своих автомобилей на «Автоторе» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили на российский рынок —
Еще в начале февраля немецкий автоконцерн заявлял о планах начать производство полного цикла на мощностях завода в Калининграде, но к концу прошлого месяца компания уже планирует остановить производство автомобилей в России из-за военных действий в Украине.
General Motors и Harley-Davidson
GM сослался на «ряд внешних факторов, включая проблемы с цепочкой поставок и другие вопросы, не зависящие от компании»,
AerCap Holdings
Ирландская компания, крупнейший в мире арендодатель самолетов, с более чем 150 самолетами в России,
Бренды спортивной одежды и обуви:
Adidas
Бренд
Nike
1 марта компания на своем официальном сайте опубликовала
Логистические компании:
Две крупнейшие в мире логистические компании,
United Parcel Service Inc
«Мы сосредоточены на безопасности наших сотрудников, обеспечении непрерывного обслуживания и минимизации сбоев для наших клиентов», — говорится в
FedEx Corp
FedEx выпустила аналогичное
Киностудии:
Paramount
Руководство компании объявило, что
Disney
«Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе грядущего Turning Red от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации. Тем временем, учитывая масштаб возникающего кризиса с беженцами, мы работаем с нашими партнерами из числа НПО над оказанием срочной помощи и другой гуманитарной помощи беженцам» —
Sony
«Учитывая продолжающиеся военные действия в Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис, мы приостановим наши запланированные показы в России, включая предстоящий выпуск «Морбиуса», —
Warner Bros.
Universal Pictures
2 марта Universal присоединилась к остальным крупным киностудиям и тоже отменила трансляции своих проектов на территории России.
«В ответ на текущий кризис в Украине наша студия приостанавливает запланированные показы в России», —
Другие компании, которые прекращают сотрудничество или поставки:
Nemiroff
Украинский производитель алкогольных напитков
Nokian Tyres
В пятницу компания по производству шин
Apple
1 марта на официальном сайте компании можно было обнаружить информацию о том, что доставка в настоящее время в Россию недоступна. На следующий день на сайте уже размещено
DHL
Компания DHL, которая занимается доставкой грузов и документов,
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«Мы прекратим инвестиции в российский бизнес». Больше 20 международных компаний решили остановить деятельность в России после начала военных действий в Украине
Nike прекратил поставку своих товаров в Россию, British Petroleum выходит из состава акционеров «Роснефти», автопроизводитель Mercedes-Benz-Daimler Trucks - отказывается от 15% акций...
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