﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Глубокском районе в озере утонул мужчина

02.03.2022 14:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"1 марта в 11.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Кагальное возле города Глубокое Витебской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС и ОСВОД извлечен из воды утонувший гражданин 1976 года рождения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работниками МЧС и ОСВОД извлечен из воды утонувший гражданин 1976 года рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 03.03.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by