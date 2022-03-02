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В Глубокском районе в озере утонул мужчина
Источник материала: БелТА
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"1 марта в 11.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Кагальное возле города Глубокое Витебской области", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС и ОСВОД извлечен из воды утонувший гражданин 1976 года рождения.-0-
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Работниками МЧС и ОСВОД извлечен из воды утонувший гражданин 1976 года рождения.
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