Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"1 марта в 11.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Кагальное возле города Глубокое Витебской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС и ОСВОД извлечен из воды утонувший гражданин 1976 года рождения.-0-