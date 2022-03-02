Учащегося Лунинецкого колледжа осудили за наркотики

Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении учащегося колледжа, которому инкриминирован незаконный оборот наркотического средства, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Уголовное дело рассматривалось в выездном судебном заседании в помещении Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа в присутствии учащихся. Согласно материалам дела, обвиняемый незаконно приобрел не менее 0,2 г марихуаны, которую изъяли сотрудники милиции при обыске по месту его жительства.

Молодой человек признал вину в полном объеме, чистосердечно раскаялся и заверил суд, что станет на путь исправления.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района признал юношу виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Прокурорский работник также провел с учащимися колледжа профилактическую беседу о вреде и правовых последствиях незаконного оборота психоактивных субстанций, предостерег молодых людей от соблазнов употребления и участия в распространении наркотических средств.-0-