Бывший директор минского ГУМа приговорен к 7 годам колонии

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор минского ГУМа Александр Крепак приговорен к 7 годам колонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Судом установлено, что Крепак, занимая с 2014 года должность главы администрации Московского района Минска, а с 2017 по 2020 год - зампредседателя Минского горисполкома, из корыстных побуждений за незаконное вознаграждение оказывал представителям коммерческих структур содействие в предпринимательской деятельности и лоббировал их интересы.

В должности директора минского ГУМа с апреля 2020 года Крепак продолжил противоправные действия: организовал и обеспечил ряду предпринимателей победу в процедурах закупок, а также заключение хозяйственных договоров, за что получил материальные ценности и выгоды имущественного характера.

В отдельных случаях пособничество в получении Крепаком материальных ценностей ему оказывал соучредитель одного из ООО Вадим Шульга.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор. Крепак наказание в виде 7 лет лишения свободы будет отбывать в колонии усиленного режима. Ему предстоит выплатить штраф в размере 2 тыс. БВ (1 БВ - Br32). Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

Вадим Шульга приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой его исполнения на 2 года, со штрафом в размере 1 тыс. БВ. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года.

В доход государства взыскана денежная сумма, соответствующая стоимости добытого преступным путем имущества. На день вынесения приговора это свыше Br72,8 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.-0-