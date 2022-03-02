Жителя Дрогичинского района осудили на 8 лет колонии за смертельное ДТП

Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ивановского района вынесли приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погиб водитель мопеда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил житель Дрогичинского района 1984 года рождения. Трагедия произошла вечером 14 августа прошлого года на подъезде к деревне Суличево Ивановского района. Согласно материалам дела, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "Пежо" двигался по встречной стороне проезжей части дороги и столкнулся с мопедом. От полученных тяжких телесных повреждений водитель мопеда скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. На такой же срок он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

С гражданского ответчика - собственника транспортного средства в пользу супруги погибшего в возмещение морального вреда взыскано Br20 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-