Установила приложение и взяла кредит: пенсионерка из Могилева лишилась крупной суммы денег

Источник материала: БелТА

2 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Из-за звонка мошенников пенсионерка из Могилева установила на телефон "защитное приложение", взяла кредит и лишилась крупной суммы денег. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По информации следствия, днем 21 февраля 68-летней жительнице Могилева в Viber поступил звонок. Мужчина представился сотрудником милиции и сообщил, что в нескольких банках на имя женщины злоумышленники пытаются оформить кредиты. После чего он переключил пенсионерку якобы на начальника службы безопасности банка, который подтвердил информацию. Для защиты расчетного счета он порекомендовал установить на ее телефон "защитное приложение", а затем оформить реальный кредит.

"В этот же день женщина обратилась в один из банков, однако ей отказали. Она обратилась в другой банк. Получив деньги на сумму Br9 тыс., пенсионерка перезвонила "сотруднику милиции", а затем и "начальнику службы безопасности". Выполняя их инструкции, она потеряла всю сумму взятого ею кредита", - отметила официальный представитель УСК по Могилевской области.

Когда женщина поняла, что стала жертвой киберпреступников, она обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере" УК Беларуси. Потерпевшая допрошена, осмотрен ее мобильный телефон, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых поступили звонки.

За последнюю неделю следователями Могилевской области возбуждено 28 уголовных дел по ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) Уголовного кодекса. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более Br46 тыс.-0-