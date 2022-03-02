США и союзники высвободят из запасов 60 млн. баррелей нефти, чтобы поддержать рынок. Что говорят аналитики?

Источник материала: Myfin

Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Jonathan Cutrer

США и несколько других стран договорились о том, чтобы высвободить 60 миллионов баррелей нефти из своих резервов в попытке смягчить влияние событий в Украине на стоимость топлива. Решено, что 30 млн. баррелей для этих целей из своего стратегического резерва предоставят Соединенные Штаты, а остальное дадут их союзники в Европе и Азии, такие как Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Япония, Южная Корея и другие. Планируется, что ежедневно будет высвобождаться по 2 млн. баррелей нефти на протяжении 30 дней.

Как заявило Международное энергетическое агентство (МЭА), координирующее выполнение принятого решения, этот шаг должен стать «решительным сигналом для мирового рынка нефти о том, что [под влиянием событий в Украине] дефицита не будет». Это лишь четвертый раз в истории, когда агентство проводит скоординированное высвобождение запасов нефти, чтобы повлиять на рынок.

Гендиректор крупнейшей американской энергетической компании Chevron Майк Уирт заявил о том, что такое решение в краткосрочной перспективе может оказать положительное влияние на рынок, так как его участники сейчас обеспокоены надежностью поставок – по его мнению, нет ничего, что указывало бы на намерения России или других стран их ограничить.

Тем не менее, пока заявление о высвобождении резервов не повлияло на снижение рыночных цен на нефть. Майские фьючерсы на нефть марки Brent в Лондоне и апрельские на WTI в Нью-Йорке росли в среду на 5,8% и 5,7% соответственно, а цены находились в районе отметки $ 110 за баррель.

Принятое решение не может быть действенным в долгосрочной перспективе, считают эксперты. США располагают резервом в 600 млн. баррелей, который находится в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Государственная статистика говорит о том, что сейчас их уровень – наименьший с сентября 2002 года. Всего же члены МЭА располагают резервами в 1,5 млрд. баррелей, так что высвобождаемая нефть составляет 4% от ее общего количества там.

Управляющий директор по глобальной энергетической стратегии RBC Capital Markets Майкл Тран заявил, что анонсированных американскими властями мер недостаточно, чтобы успокоить рынок, и они являются временным решением. С ним согласен Роберт Яугер, вице-президент по энергетическим фьючерсам в Mizuho Securities, который полагает, что указанного количества нефти недостаточно, а чтобы повлиять на ситуацию нужно его увеличить.

При этом отмечается, что Россия играет огромную роль на мировых энергетических рынках как третий по величине производитель нефти. Ее экспорт составляет 5 миллионов баррелей сырой нефти в день или около 12% мировой торговли. Большая ее часть (около 60%) идет в Европу, еще 20% – в Китай.

По мнению аналитика BBC Тео Ледгета, у участников рынка по-прежнему существуют опасения перебоев в поставках нефти и топлива из России – ведь оттуда Европа получает 40% сырья. На этом фоне происходит рост цен, а заявления МЭА пока не помогают стабилизировать ситуацию. К примеру, комментарии ее главы о том, что энергетическая безопасность находится под угрозой, только заставили трейдеров нервничать еще больше. Ледгет считает, что пока ни один из сценариев нельзя исключить, но сокращение поставок Москвой выглядит маловероятным – Россия в данный момент зарабатывает миллиарды долларов на продаже нефти по высоким ценам.

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