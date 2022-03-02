Гостинично-ресторанный бизнес в Беларуси за январь 2022 года увеличил товарооборот

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Данные Белстата говорят о том, что за январь текущего года товарооборот в общественном питании составил 273,9 млн. рублей и увеличился на 8,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 года.

Прибыль в белорусском гостинично-ресторанном бизнесе за прошлый год достигла 20,2 млн. рублей, что составляет лишь малую долю от его общей выручки в 1,474 млрд. рублей за этот период. Небольшая часть субъектов из этой сферы демонстрировала в прошлом году заметную рентабельность: у 2,5% из них этот показатель достиг или превысил 20%, а у 0,8% составил 30% и более. При этом в 2021 году у 42,1% из представителей отрасли рентабельность была на уровне 0-5%, а еще у 36,4% она оказалась отрицательной.

Тем не менее, в 2021 году средняя рентабельность продаж в белорусском HoReCa (расшифровывается как Hotel, Restaurant, Catering – гостиница, ресторан, общепит) выросла на 1,4%, при том что за предыдущий год она сократилась на 1,8%.

Стоит отметить значительно более низкий уровень заработной платы в сфере HoReCa в нашей стране в сравнении с показателями в целом по экономике. В целом в январе 2022 года средняя зарплата там составила 1029 руб., по всей Беларуси этот показатель достиг 1478 руб.

Уровень сокращения числа работников отрасли за 2021 год близок к среднему по стране, лишь незначительно его опережая: в сравнении с показателями 2020 года среднесписочное число работников снизилось на 2,1%, а в целом по Беларуси – на 1,7%. В прошлом году соотношение уволенных и принятых работников отрасли было почти равным (99,5%) – по 17 тыс. человек.

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