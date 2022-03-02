Санкции как новая фишка мошенников? Главные финансовые тренды в еженедельном дайджесте

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НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Ограничения в банках Беларуси



Новости банков и финкомпаний:

Блокировка карточек белорусских банков и прочие ограничения в банках Беларуси на фоне геополитического кризиса.

Белинвестбанк сообщил о возможной блокировке операций по карточкам Mastercard банка за пределами Беларуси с 26 февраля 2022.

о возможной блокировке операций по карточкам Mastercard банка за пределами Беларуси с 26 февраля 2022. В Банке БелВЭБ рассказали о работе карт и введенных ограничениях .

Новости финансового рынка:

Нацбанк Республики Беларусь сообщает , что банковский сектор страны стабильно функционирует и «обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих перед ним задач в условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления со стороны ряда государств».

, что банковский сектор страны стабильно функционирует и «обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих перед ним задач в условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления со стороны ряда государств». Лимиты на покупку валюты, неработающие платежи: у каких карточек белорусских банков проблемы .

. Некоторые белорусские банки приостановили переводы Western Union .

. Какие ограничения ввели банки Беларуси ?

? Что происходит со счетами белорусов в украинских банках ?

? Банков в Беларуси становится все меньше. В связи с чем это происходит ?

? Белорусские дети переходят на безнал . По статистике на 1 января 2022 года, пластиковыми картами пользуются почти 105,5 тысячи школьников. За последние четыре года количество юных клиентов банков выросло на 25%.

БАНКИНГ vs КРИЗИС. Шторм в банковской системе России

Геополитический шторм в банковской системе России: тотальные санкции и ограничения.

Центробанк РФ объявил, что дополнительно поддержит российские кредитные организации на фоне санкций. Как сообщил регулятор , меры поддержки будут оказываться до 31 декабря 2021 года.

, меры поддержки будут оказываться до 31 декабря 2021 года. Банк России заявил , что имеет все необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Также ЦБ предоставит кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.

, что имеет все необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Также ЦБ предоставит кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях. Евросоюз вводит санкции в отношении Банка России , которые запрещают все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ. Ограничения касаются всех юридических лиц, действующих по указанию или от имени российского Центробанка, говорится в официальном журнале ЕС.

, которые запрещают все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ. Ограничения касаются всех юридических лиц, действующих по указанию или от имени российского Центробанка, говорится в официальном журнале ЕС. США ввели санкции против Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ и «Открытия». Под санкции также попали ВТБ, Новикомбанк и Совкомбанк.

против Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ и «Открытия». Под санкции также попали ВТБ, Новикомбанк и Совкомбанк. Apple удалила из App Store приложения попавшего под санкции Промсвязьбанка.

попавшего под санкции Промсвязьбанка. Великобритания на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР ввела санкции против пяти российских банков , заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек» .

. ЕЦБ считает, что Sberbank Europe и его дочерние компании в Хорватии и Словении могут обанкротиться . Банк оценил ситуацию и пришел к выводу, что они столкнулись со значительным оттоком депозитов «в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию».

. Банк оценил ситуацию и пришел к выводу, что они столкнулись со значительным оттоком депозитов «в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию». Отключение SWIFT и «паралич» активов ЦБ: чем грозят новые западные санкции .

. Что значат санкции США против «Сбера», ВТБ и других банков для их бизнеса и клиентов.

против «Сбера», ВТБ и других банков для их бизнеса и клиентов. Как действуют новые банковские санкции ?

? В Чехии закроют все отделения Сбербанка из-за нападений на сотрудников.

из-за нападений на сотрудников. Национальный банк Украины отзывает лицензии дочерних компаний российских СБЕРа и ВЭБа . Информация об этом появилась на сайте украинского регулятора.

ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Новый конкурент Revolut в Европе

Новый конкурент Revolutв Европе, конструктор цифровых сервисов и приложение для детского банкинга от узбекской компании.

Узбекская компания CLICK создала новое приложение CLICK Start , которое предназначено для детей. Оно даст возможность ребенку совершать самостоятельные покупки, учиться контролировать свой бюджет.

, которое предназначено для детей. Оно даст возможность ребенку совершать самостоятельные покупки, учиться контролировать свой бюджет. Компания Abanking выпустила новое решение — конструктор цифровых сервисов . С ним сотрудники банка смогут самостоятельно создавать цифровые продукты и быстро оценивать их востребованность.

. С ним сотрудники банка смогут самостоятельно создавать цифровые продукты и быстро оценивать их востребованность. В 2021 г. на европейском рынке появился новый финтех-стартап , который может стать конкурентом Revolut. Компания Finci предлагает удаленно открыть счет для бизнеса и частных лиц и получить возможность мгновенных переводов в различных валютах.

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Банки РФ в ожидании отключения от SWIFT

Российские банки в ожидании отключения от SWIFT, оплата с баланса телефона, геоэкспансия банка Тинькофф в Азию и платежные ограничения Национального банка Украины.

Список российских банков, которые отключат от системы SWIFT , готовится или уже готов.

, готовится или уже готов. Отключение российских банков от SWIFT не вызовет проблем с перемещением денег , потому что он не является платёжной системой. К тому же есть альтернативные варианты.

, потому что он не является платёжной системой. К тому же есть альтернативные варианты. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , Европейский союз запретит все транзакции с Центробанком (ЦБ) России. По ее словам, это делается для того, чтобы предотвратить финансирование ЦБ военной операции России в Донбассе.

, Европейский союз запретит все транзакции с Центробанком (ЦБ) России. По ее словам, это делается для того, чтобы предотвратить финансирование ЦБ военной операции России в Донбассе. Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка «Открытие» не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay , сообщил Центробанк РФ. В то же время все платёжные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать без ограничений на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы.

, сообщил Центробанк РФ. В то же время все платёжные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать без ограничений на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы. Тинькофф выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии.

для геоэкспансии в Азии. Российское подразделение системы Western Union прекратило работу с Промсвязьбанком в одностороннем порядке. Накануне стало известно, что банк попал под санкции США .

. Компания Wooppay запустила в Узбекистане оплату товаров и услуг с баланса мобильного телефона . Внедрение технологии стало возможно благодаря партнерству с компанией VK, «Капиталбанком» и мобильным оператором Beeline Uzbekistan.

. Внедрение технологии стало возможно благодаря партнерству с компанией VK, «Капиталбанком» и мобильным оператором Beeline Uzbekistan. ВТБ и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) начали тестировать первую специализированную карты ИАТА EasyPay , которая используется для взаиморасчетов между турагентствами и авиакомпаниями за проданные билеты.

, которая используется для взаиморасчетов между турагентствами и авиакомпаниями за проданные билеты. Национальный банк Украины своим решением упростил отдельные виды обязательных проверок источников происхождения денег в случае проведения финучреждениями операций, связанных с финансовой поддержкой Военных Сил Украины. Это касается всех операций, связанных с поступлением денег на счет ВСУ, а также на специальный счет, открытый Национальным банком для вышеуказанных целей.

в случае проведения финучреждениями операций, связанных с финансовой поддержкой Военных Сил Украины. Это касается всех операций, связанных с поступлением денег на счет ВСУ, а также на специальный счет, открытый Национальным банком для вышеуказанных целей. Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей , а также операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в РФ или Беларуси.

, а также операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в РФ или Беларуси. Цифровые способы оплаты вытесняют наличные деньги «беспрецедентными темпами» — BIS. Банк международных расчетов опубликовал данные об актуальных тенденциях в сфере цифровых и бесконтактных платежей.

об актуальных тенденциях в сфере цифровых и бесконтактных платежей. Денежный перевод по номеру телефона : Укрпошта запустила новый сервис. Услуга позволит не только быстро и удобно отправлять деньги, но и повысит уровень защиты получателя, так как при транзакции карточные данные не разглашаются.

: Укрпошта запустила новый сервис. Услуга позволит не только быстро и удобно отправлять деньги, но и повысит уровень защиты получателя, так как при транзакции карточные данные не разглашаются. В.Путин запретил резидентам РФ зачислять валюту на счета за рубежом. Это ответная мера на санкции иностранных государств .

. Подумай да заплати . Концепция бесшовных платежей seamless активно обсуждается на конференциях, но все еще выглядит как нишевая отраслевая идея. Как может измениться представление о привычных способах оплаты в недалеком будущем, в том числе в связи с освоением метавселенных?

ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A. Альфа-банк отказался от покупки Ситибанк

Сбербанк нашел нового партнера для экосистемы, Альфа-банк отказался от покупки Ситибанк.

Альфа-Банк был одним крупных претендентов на бизнес Ситибанка, кто публично заявлял об интересе, но в итоге отказался от сделки .

. ВТБ избавляется от контроля над «Почта банком» и кипрского актива RCB .

. Попытка номер Х5: Сбербанк нашел нового партнера для экосистемы . После четырех неудачных попыток Сбер вновь хочет вступить в партнерство. На этот раз он выбрал Х5, обсуждает совместное предприятие и поглощение проекта «Перекресток Впрок».

КРИПТОЭКОНОМИКА. Бразилия запускает криптовалютный рынок

Coinbase приостановила деятельность в России, Бразилия запускает криптовалютный рынок, Баффет инвестирует в финтех-банк с криптовалютными депозитами.

Криптовалютная биржа Binance не собирается замораживать счета российских пользователей . В Binance считают, что такие меры противоречат концепции криптовалютой индустрии. Тем не менее биржа изучит санкционные риски и возможность ограничения приема платежей от банков, попавших под санкции.

. В Binance считают, что такие меры противоречат концепции криптовалютой индустрии. Тем не менее биржа изучит санкционные риски и возможность ограничения приема платежей от банков, попавших под санкции. Coinbase приостановила деятельность в России. Как долго продлится запрет , биржа пока не рассказала. На ней торгуются крупнейшие криптовалюты.

, биржа пока не рассказала. На ней торгуются крупнейшие криптовалюты. Бразилия на пороге официального запуска в стране криптовалютного рынка. В Сенате крупнейшего государства Латинской Америки в ближайшее время может начаться финальное рассмотрение законопроекта, направленного на регулирование рынка цифровых валют .

Компания Tether заключила соглашение с мэрией швейцарского города Лугано с целью совместного развертывания операционного центра. Участники переговоров сообщают , что Лугано станет европейской столицей биткоина.

, что Лугано станет европейской столицей биткоина. Издание Криптохакер сообщает , что Баффет, суммарное состояние которого составляет $113 млрд, распродал имеющиеся в его портфеле акций активы Visa и Mastercard на общую сумму $3,2 млрд. Исполнительный директор компании Berkshire Hathaway, аффилированной с инвестором, приобрел ценные бумаги бразильского финтех-банка Nubank, который предлагает услугу биткоин-депозитов.

, что Баффет, суммарное состояние которого составляет $113 млрд, распродал имеющиеся в его портфеле акций активы Visa и Mastercard на общую сумму $3,2 млрд. Исполнительный директор компании Berkshire Hathaway, аффилированной с инвестором, приобрел ценные бумаги бразильского финтех-банка Nubank, который предлагает услугу биткоин-депозитов. Администрация Джо Байдена издаст указ , который обяжет государственные органы координировать работы по урегулированию рынка цифровых токенов.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И BIGDATA. Тренды технологий ИИ в банках

Тренды технологий искусственного интеллекта в банках.

Какие из направлений внедрений в области ИИ и MО , востребованных и успешно апробированных банками, являются наиболее перспективными в горизонте 3–5 лет? В чём их ценность и чем подтверждается польза для бизнеса?

ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Когда банкам не до идентификации...

Россияне смогут переводить деньги в новые банки без проверки личности .

БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ. Санкции как новая фишка банковских мошенников

Санкции как новая фишка банковских мошенников, борьба банков с дропами и скандальная утечка данных в швейцарском банке.

Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России. Злоумышленники заявляют, что они могут спасти средства в случае отключения РФ от системы международных переводов SWIFT.

в связи с введением санкций против России. Злоумышленники заявляют, что они могут спасти средства в случае отключения РФ от системы международных переводов SWIFT. Участники рынка предложили запретить p2p-переводы между банками для борьбы с дропами.

между банками для борьбы с дропами. Мошенники придумали новую схему по обману граждан . Теперь, чтобы вызвать доверие перед тем, как завлечь в фейковые инвестиционные проекты, они стали переводить деньги жертве на карту. Всплеск таких случаев обмана произошел в начале 2022 года.

. Теперь, чтобы вызвать доверие перед тем, как завлечь в фейковые инвестиционные проекты, они стали переводить деньги жертве на карту. Всплеск таких случаев обмана произошел в начале 2022 года. Мошенники рассылают письма от имени Фонда гарантирования вкладов Украины . В тексте говорится о необходимости уплатить некий «страховой взнос» и предоставляется ссылка на фишинговый сайт.

. В тексте говорится о необходимости уплатить некий «страховой взнос» и предоставляется ссылка на фишинговый сайт. Массовая утечка из одного из крупнейших в мире частных банков, Credit Suisse, обнажила скрытое богатство клиентов , замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях.





ПРОЧЕЕ

Альфа-банк выращивает блогеров, разработчик суперкомпьютера покидает Сбер и обращение Грефа к сотрудникам.

Альфа-Банк совместно с командой Ярослава Андреева запускает первый в России Фонд поддержки малого блогинга . Его цель — помочь новым авторам, у которых пока нет большой аудитории, стать популярными и заработать на рекламе.

. Его цель — помочь новым авторам, у которых пока нет большой аудитории, стать популярными и заработать на рекламе. Исполнительный вице-президент – куратор проекта разработки суперкомпьютера – Давид Рафаловский покидает «Сбер» , попавший под санкции. До прихода в банк Рафаловский жил в США и работал в Citigroup.

, попавший под санкции. До прихода в банк Рафаловский жил в США и работал в Citigroup. Греф написал письмо сотрудникам о работе Сбера на фоне военной операции.

*партнерский материал, ООО «Софтклуб», УНП 100370603