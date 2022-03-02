Санкции как новая фишка мошенников? Главные финансовые тренды в еженедельном дайджесте

Нацбанк Республики Беларусь сообщает, что банковский сектор страны стабильно функционирует и «обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих перед ним задач в условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления со стороны ряда государств».
Что происходит со счетами белорусов в украинских банках?
Банков в Беларуси становится все меньше. В связи с чем это происходит?
Белорусские дети переходят на безнал. По статистике на 1 января 2022 года, пластиковыми картами пользуются почти 105,5 тысячи школьников. За последние четыре года количество юных клиентов банков выросло на 25%.
БАНКИНГ vs КРИЗИС. Шторм в банковской системе России
Геополитический шторм в банковской системе России: тотальные санкции и ограничения.
Центробанк РФ объявил, что дополнительно поддержит российские кредитные организации на фоне санкций. Как сообщил регулятор, меры поддержки будут оказываться до 31 декабря 2021 года.
Банк России заявил, что имеет все необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Также ЦБ предоставит кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.
Евросоюз вводит санкции в отношении Банка России, которые запрещают все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ. Ограничения касаются всех юридических лиц, действующих по указанию или от имени российского Центробанка, говорится в официальном журнале ЕС.
США ввели санкции против Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ и «Открытия». Под санкции также попали ВТБ, Новикомбанк и Совкомбанк.
Apple удалила из App Store приложения попавшего под санкции Промсвязьбанка.
Великобритания на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР ввела санкции против пяти российских банков, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек».
ЕЦБ считает, что Sberbank Europe и его дочерние компании в Хорватии и Словении могут обанкротиться. Банк оценил ситуацию и пришел к выводу, что они столкнулись со значительным оттоком депозитов «в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию».
В Чехии закроют все отделения Сбербанка из-за нападений на сотрудников.
Национальный банк Украины отзывает лицензии дочерних компаний российских СБЕРа и ВЭБа. Информация об этом появилась на сайте украинского регулятора.
ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Новый конкурент Revolut в Европе
Новый конкурент Revolutв Европе, конструктор цифровых сервисов и приложение для детского банкинга от узбекской компании.
Узбекская компания CLICK создала новое приложение CLICK Start, которое предназначено для детей. Оно даст возможность ребенку совершать самостоятельные покупки, учиться контролировать свой бюджет.
Компания Abanking выпустила новое решение — конструктор цифровых сервисов. С ним сотрудники банка смогут самостоятельно создавать цифровые продукты и быстро оценивать их востребованность.
В 2021 г. на европейском рынке появился новый финтех-стартап, который может стать конкурентом Revolut. Компания Finci предлагает удаленно открыть счет для бизнеса и частных лиц и получить возможность мгновенных переводов в различных валютах.
ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Банки РФ в ожидании отключения от SWIFT
Российские банки в ожидании отключения от SWIFT, оплата с баланса телефона, геоэкспансия банка Тинькофф в Азию и платежные ограничения Национального банка Украины.
Список российских банков, которые отключат от системы SWIFT, готовится или уже готов.
Отключение российских банков от SWIFT не вызовет проблем с перемещением денег, потому что он не является платёжной системой. К тому же есть альтернативные варианты.
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз запретит все транзакции с Центробанком (ЦБ) России. По ее словам, это делается для того, чтобы предотвратить финансирование ЦБ военной операции России в Донбассе.
Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка «Открытие» не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay, сообщил Центробанк РФ. В то же время все платёжные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать без ограничений на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы.
Тинькофф выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии.
Российское подразделение системы Western Union прекратило работу с Промсвязьбанком в одностороннем порядке. Накануне стало известно, что банк попал под санкции США.
Компания Wooppay запустила в Узбекистане оплату товаров и услуг с баланса мобильного телефона. Внедрение технологии стало возможно благодаря партнерству с компанией VK, «Капиталбанком» и мобильным оператором Beeline Uzbekistan.
ВТБ и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) начали тестировать первую специализированную карты ИАТА EasyPay, которая используется для взаиморасчетов между турагентствами и авиакомпаниями за проданные билеты.
Национальный банк Украины своим решением упростил отдельные виды обязательных проверок источников происхождения денег в случае проведения финучреждениями операций, связанных с финансовой поддержкой Военных Сил Украины. Это касается всех операций, связанных с поступлением денег на счет ВСУ, а также на специальный счет, открытый Национальным банком для вышеуказанных целей.
Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, а также операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в РФ или Беларуси.
Цифровые способы оплаты вытесняют наличные деньги «беспрецедентными темпами» — BIS. Банк международных расчетов опубликовал данные об актуальных тенденциях в сфере цифровых и бесконтактных платежей.
Денежный перевод по номеру телефона: Укрпошта запустила новый сервис. Услуга позволит не только быстро и удобно отправлять деньги, но и повысит уровень защиты получателя, так как при транзакции карточные данные не разглашаются.
В.Путин запретил резидентам РФ зачислять валюту на счета за рубежом. Это ответная мера на санкции иностранных государств.
Подумай да заплати. Концепция бесшовных платежей seamless активно обсуждается на конференциях, но все еще выглядит как нишевая отраслевая идея. Как может измениться представление о привычных способах оплаты в недалеком будущем, в том числе в связи с освоением метавселенных?
ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A. Альфа-банк отказался от покупки Ситибанк
Сбербанк нашел нового партнера для экосистемы, Альфа-банк отказался от покупки Ситибанк.
Альфа-Банк был одним крупных претендентов на бизнес Ситибанка, кто публично заявлял об интересе, но в итоге отказался от сделки.
ВТБ избавляется от контроля над «Почта банком» и кипрского актива RCB.
Попытка номер Х5: Сбербанк нашел нового партнера для экосистемы. После четырех неудачных попыток Сбер вновь хочет вступить в партнерство. На этот раз он выбрал Х5, обсуждает совместное предприятие и поглощение проекта «Перекресток Впрок».
КРИПТОЭКОНОМИКА. Бразилия запускает криптовалютный рынок
Coinbase приостановила деятельность в России, Бразилия запускает криптовалютный рынок, Баффет инвестирует в финтех-банк с криптовалютными депозитами.
Криптовалютная биржа Binance не собирается замораживать счета российских пользователей. В Binance считают, что такие меры противоречат концепции криптовалютой индустрии. Тем не менее биржа изучит санкционные риски и возможность ограничения приема платежей от банков, попавших под санкции.
Coinbase приостановила деятельность в России. Как долго продлится запрет, биржа пока не рассказала. На ней торгуются крупнейшие криптовалюты.
Бразилия на пороге официального запуска в стране криптовалютного рынка. В Сенате крупнейшего государства Латинской Америки в ближайшее время может начаться финальное рассмотрение законопроекта, направленного на регулирование рынка цифровых валют.
Компания Tether заключила соглашение с мэрией швейцарского города Лугано с целью совместного развертывания операционного центра. Участники переговоров сообщают, что Лугано станет европейской столицей биткоина.
Издание Криптохакер сообщает, что Баффет, суммарное состояние которого составляет $113 млрд, распродал имеющиеся в его портфеле акций активы Visa и Mastercard на общую сумму $3,2 млрд. Исполнительный директор компании Berkshire Hathaway, аффилированной с инвестором, приобрел ценные бумаги бразильского финтех-банка Nubank, который предлагает услугу биткоин-депозитов.
Администрация Джо Байдена издаст указ, который обяжет государственные органы координировать работы по урегулированию рынка цифровых токенов.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И BIGDATA. Тренды технологий ИИ в банках
Тренды технологий искусственного интеллекта в банках.
Какие из направлений внедрений в области ИИ и MО, востребованных и успешно апробированных банками, являются наиболее перспективными в горизонте 3–5 лет? В чём их ценность и чем подтверждается польза для бизнеса?
ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
Когда банкам не до идентификации...
Россияне смогут переводить деньги в новые банки без проверки личности.
БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ. Санкции как новая фишка банковских мошенников
Санкции как новая фишка банковских мошенников, борьба банков с дропами и скандальная утечка данных в швейцарском банке.
Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России. Злоумышленники заявляют, что они могут спасти средства в случае отключения РФ от системы международных переводов SWIFT.
Участники рынка предложили запретить p2p-переводы между банками для борьбы с дропами.
Мошенники придумали новую схему по обману граждан. Теперь, чтобы вызвать доверие перед тем, как завлечь в фейковые инвестиционные проекты, они стали переводить деньги жертве на карту. Всплеск таких случаев обмана произошел в начале 2022 года.
Мошенники рассылают письма от имени Фонда гарантирования вкладов Украины. В тексте говорится о необходимости уплатить некий «страховой взнос» и предоставляется ссылка на фишинговый сайт.
Массовая утечка из одного из крупнейших в мире частных банков, Credit Suisse, обнажила скрытое богатство клиентов, замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях.
ПРОЧЕЕ
Альфа-банк выращивает блогеров, разработчик суперкомпьютера покидает Сбер и обращение Грефа к сотрудникам.