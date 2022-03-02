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Санкции как новая фишка мошенников? Главные финансовые тренды в еженедельном дайджесте

02.03.2022 17:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Санкции как новая фишка мошенников? Главные финансовые тренды в еженедельном дайджесте
Фото: Myfin.by

НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Ограничения в банках Беларуси

Новости банков и финкомпаний:

Блокировка карточек белорусских банков и прочие ограничения в банках Беларуси на фоне геополитического кризиса.

Новости финансового рынка:

  • Нацбанк Республики Беларусь сообщает, что банковский сектор страны стабильно функционирует и «обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих перед ним задач в условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления со стороны ряда государств».
  • Лимиты на покупку валюты, неработающие платежи: у каких карточек белорусских банков проблемы.
  • Некоторые белорусские банки приостановили переводы Western Union.
  • Какие ограничения ввели банки Беларуси?
  • Что происходит со счетами белорусов в украинских банках?
  • Банков в Беларуси становится все меньше. В связи с чем это происходит?
  • Белорусские дети переходят на безнал. По статистике на 1 января 2022 года, пластиковыми картами пользуются почти 105,5 тысячи школьников. За последние четыре года количество юных клиентов банков выросло на 25%.

БАНКИНГ vs КРИЗИС. Шторм в банковской системе России

Геополитический шторм в банковской системе России: тотальные санкции и ограничения.

  • Центробанк РФ объявил, что дополнительно поддержит российские кредитные организации на фоне санкций. Как сообщил регулятор, меры поддержки будут оказываться до 31 декабря 2021 года.
  • Банк России заявил, что имеет все необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Также ЦБ предоставит кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.
  • Евросоюз вводит санкции в отношении Банка России, которые запрещают все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ. Ограничения касаются всех юридических лиц, действующих по указанию или от имени российского Центробанка, говорится в официальном журнале ЕС.
  • США ввели санкции против Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ и «Открытия». Под санкции также попали ВТБ, Новикомбанк и Совкомбанк.
  • Apple удалила из App Store приложения попавшего под санкции Промсвязьбанка.
  • Великобритания на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР ввела санкции против пяти российских банков, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
  • США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек».
  • ЕЦБ считает, что Sberbank Europe и его дочерние компании в Хорватии и Словении могут обанкротиться. Банк оценил ситуацию и пришел к выводу, что они столкнулись со значительным оттоком депозитов «в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию».
  • Отключение SWIFT и «паралич» активов ЦБ: чем грозят новые западные санкции.
  • Что значат санкции США против «Сбера», ВТБ и других банков для их бизнеса и клиентов.
  • Как действуют новые банковские санкции?
  • В Чехии закроют все отделения Сбербанка из-за нападений на сотрудников.
  • Национальный банк Украины отзывает лицензии дочерних компаний российских СБЕРа и ВЭБа. Информация об этом появилась на сайте украинского регулятора.

ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Новый конкурент Revolut в Европе

Новый конкурент Revolutв Европе, конструктор цифровых сервисов и приложение для детского банкинга от узбекской компании.

  • Узбекская компания CLICK создала новое приложение CLICK Start, которое предназначено для детей. Оно даст возможность ребенку совершать самостоятельные покупки, учиться контролировать свой бюджет.
  • Компания Abanking выпустила новое решение — конструктор цифровых сервисов. С ним сотрудники банка смогут самостоятельно создавать цифровые продукты и быстро оценивать их востребованность.
  • В 2021 г. на европейском рынке появился новый финтех-стартап, который может стать конкурентом Revolut. Компания Finci предлагает удаленно открыть счет для бизнеса и частных лиц и получить возможность мгновенных переводов в различных валютах.

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Банки РФ в ожидании отключения от SWIFT

Российские банки в ожидании отключения от SWIFT, оплата с баланса телефона, геоэкспансия банка Тинькофф в Азию и платежные ограничения Национального банка Украины.

  • Список российских банков, которые отключат от системы SWIFT, готовится или уже готов.
  • Отключение российских банков от SWIFT не вызовет проблем с перемещением денег, потому что он не является платёжной системой. К тому же есть альтернативные варианты.
  • Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский союз запретит все транзакции с Центробанком (ЦБ) России. По ее словам, это делается для того, чтобы предотвратить финансирование ЦБ военной операции России в Донбассе.
  • Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка «Открытие» не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay, сообщил Центробанк РФ. В то же время все платёжные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать без ограничений на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы.
  • Тинькофф выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии.
  • Российское подразделение системы Western Union прекратило работу с Промсвязьбанком в одностороннем порядке. Накануне стало известно, что банк попал под санкции США.
  • Компания Wooppay запустила в Узбекистане оплату товаров и услуг с баланса мобильного телефона. Внедрение технологии стало возможно благодаря партнерству с компанией VK, «Капиталбанком» и мобильным оператором Beeline Uzbekistan.
  • ВТБ и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) начали тестировать первую специализированную карты ИАТА EasyPay, которая используется для взаиморасчетов между турагентствами и авиакомпаниями за проданные билеты.
  • Национальный банк Украины своим решением упростил отдельные виды обязательных проверок источников происхождения денег в случае проведения финучреждениями операций, связанных с финансовой поддержкой Военных Сил Украины. Это касается всех операций, связанных с поступлением денег на счет ВСУ, а также на специальный счет, открытый Национальным банком для вышеуказанных целей.
  • Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, а также операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в РФ или Беларуси.
  • Цифровые способы оплаты вытесняют наличные деньги «беспрецедентными темпами» — BIS. Банк международных расчетов опубликовал данные об актуальных тенденциях в сфере цифровых и бесконтактных платежей.
  • Денежный перевод по номеру телефона: Укрпошта запустила новый сервис. Услуга позволит не только быстро и удобно отправлять деньги, но и повысит уровень защиты получателя, так как при транзакции карточные данные не разглашаются.
  • В.Путин запретил резидентам РФ зачислять валюту на счета за рубежом. Это ответная мера на санкции иностранных государств.
  • Подумай да заплати. Концепция бесшовных платежей seamless активно обсуждается на конференциях, но все еще выглядит как нишевая отраслевая идея. Как может измениться представление о привычных способах оплаты в недалеком будущем, в том числе в связи с освоением метавселенных?

ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A. Альфа-банк отказался от покупки Ситибанк

Сбербанк нашел нового партнера для экосистемы, Альфа-банк отказался от покупки Ситибанк.

  • Альфа-Банк был одним крупных претендентов на бизнес Ситибанка, кто публично заявлял об интересе, но в итоге отказался от сделки.
  • ВТБ избавляется от контроля над «Почта банком» и кипрского актива RCB.
  • Попытка номер Х5: Сбербанк нашел нового партнера для экосистемы. После четырех неудачных попыток Сбер вновь хочет вступить в партнерство. На этот раз он выбрал Х5, обсуждает совместное предприятие и поглощение проекта «Перекресток Впрок».

КРИПТОЭКОНОМИКА. Бразилия запускает криптовалютный рынок

Coinbase приостановила деятельность в России, Бразилия запускает криптовалютный рынок, Баффет инвестирует в финтех-банк с криптовалютными депозитами.

  • Криптовалютная биржа Binance не собирается замораживать счета российских пользователей. В Binance считают, что такие меры противоречат концепции криптовалютой индустрии. Тем не менее биржа изучит санкционные риски и возможность ограничения приема платежей от банков, попавших под санкции.
  • Coinbase приостановила деятельность в России. Как долго продлится запрет, биржа пока не рассказала. На ней торгуются крупнейшие криптовалюты.
  • Бразилия на пороге официального запуска в стране криптовалютного рынка. В Сенате крупнейшего государства Латинской Америки в ближайшее время может начаться финальное рассмотрение законопроекта, направленного на регулирование рынка цифровых валют.

  • Компания Tether заключила соглашение с мэрией швейцарского города Лугано с целью совместного развертывания операционного центра. Участники переговоров сообщают, что Лугано станет европейской столицей биткоина.
  • Издание Криптохакер сообщает, что Баффет, суммарное состояние которого составляет $113 млрд, распродал имеющиеся в его портфеле акций активы Visa и Mastercard на общую сумму $3,2 млрд. Исполнительный директор компании Berkshire Hathaway, аффилированной с инвестором, приобрел ценные бумаги бразильского финтех-банка Nubank, который предлагает услугу биткоин-депозитов.
  • Администрация Джо Байдена издаст указ, который обяжет государственные органы координировать работы по урегулированию рынка цифровых токенов.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И BIGDATA. Тренды технологий ИИ в банках

Тренды технологий искусственного интеллекта в банках.

  • Какие из направлений внедрений в области ИИ и MО, востребованных и успешно апробированных банками, являются наиболее перспективными в горизонте 3–5 лет? В чём их ценность и чем подтверждается польза для бизнеса?

ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Когда банкам не до идентификации...

  • Россияне смогут переводить деньги в новые банки без проверки личности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ. Санкции как новая фишка банковских мошенников

Санкции как новая фишка банковских мошенников, борьба банков с дропами и скандальная утечка данных в швейцарском банке.

  • Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России. Злоумышленники заявляют, что они могут спасти средства в случае отключения РФ от системы международных переводов SWIFT.
  • Участники рынка предложили запретить p2p-переводы между банками для борьбы с дропами.
  • Мошенники придумали новую схему по обману граждан. Теперь, чтобы вызвать доверие перед тем, как завлечь в фейковые инвестиционные проекты, они стали переводить деньги жертве на карту. Всплеск таких случаев обмана произошел в начале 2022 года.
  • Мошенники рассылают письма от имени Фонда гарантирования вкладов Украины. В тексте говорится о необходимости уплатить некий «страховой взнос» и предоставляется ссылка на фишинговый сайт.
  • Массовая утечка из одного из крупнейших в мире частных банков, Credit Suisse, обнажила скрытое богатство клиентов, замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях.


ПРОЧЕЕ

Альфа-банк выращивает блогеров, разработчик суперкомпьютера покидает Сбер и обращение Грефа к сотрудникам.

  • Альфа-Банк совместно с командой Ярослава Андреева запускает первый в России Фонд поддержки малого блогинга. Его цель — помочь новым авторам, у которых пока нет большой аудитории, стать популярными и заработать на рекламе.
  • Исполнительный вице-президент – куратор проекта разработки суперкомпьютера – Давид Рафаловский покидает «Сбер», попавший под санкции. До прихода в банк Рафаловский жил в США и работал в Citigroup.
  • Греф написал письмо сотрудникам о работе Сбера на фоне военной операции.

*партнерский материал, ООО «Софтклуб», УНП 100370603

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Тревожные ожидания белорусских банков, геополитический шторм в банковской системе России, новый конкурент Revolute, платежные ограничения Национального банка...
 
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