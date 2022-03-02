|
Премьер-министр Беларуси: финансовая ситуация стабильная, спрос на валюту удовлетворяется
Источник материала: Myfin
«Финансовый сектор подвергается наибольшему давлению, но ситуация в целом стабильная и управляемая. Есть небольшой повышенный спрос на иностранную валюту, в основном со стороны субъектов хозяйствования. Весь спрос удовлетворяется», – сказал Роман Головченко.
По его словам, небольшой отток с рублевых депозитов физических и юридических лиц сопровождается увеличением
«По международным платежам существенных изменений не произошло. Есть, конечно, трудности в проведении расчетов, но они не носят критического характера. Размер заблокированных и находящихся на дополнительном контроле платежей крайне незначителен по меркам всего нашего платежного оборота», – отметил Роман Головченко.
Он поручил Нацбанку и всей банковской системе установить новые каналы проведения платежей, помогать белорусским предприятиям в проведении международных расчетов. Также Банку развития и Агентству внешнеэкономической деятельности поручено с учетом опыта других стран, длительное время находящихся под санкциями, внести предложения по возможным новым схемам работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что финансовая ситуация в Беларуси стабильная и управляемая, а повышенный спрос на валюту удовлетворяется.
|
Архив (Разное)