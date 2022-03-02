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Премьер-министр Беларуси: финансовая ситуация стабильная, спрос на валюту удовлетворяется

02.03.2022 17:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Премьер-министр Беларуси: финансовая ситуация стабильная, спрос на валюту удовлетворяется
Фото носит иллюстративный характер, источник: архив БЕЛТА

«Финансовый сектор подвергается наибольшему давлению, но ситуация в целом стабильная и управляемая. Есть небольшой повышенный спрос на иностранную валюту, в основном со стороны субъектов хозяйствования. Весь спрос удовлетворяется», – сказал Роман Головченко.

По его словам, небольшой отток с рублевых депозитов физических и юридических лиц сопровождается увеличением валютных депозитов.

«По международным платежам существенных изменений не произошло. Есть, конечно, трудности в проведении расчетов, но они не носят критического характера. Размер заблокированных и находящихся на дополнительном контроле платежей крайне незначителен по меркам всего нашего платежного оборота», – отметил Роман Головченко.

Он поручил Нацбанку и всей банковской системе установить новые каналы проведения платежей, помогать белорусским предприятиям в проведении международных расчетов. Также Банку развития и Агентству внешнеэкономической деятельности поручено с учетом опыта других стран, длительное время находящихся под санкциями, внести предложения по возможным новым схемам работы.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что финансовая ситуация в Беларуси стабильная и управляемая, а повышенный спрос на валюту удовлетворяется.
 
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