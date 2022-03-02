Премьер-министр Беларуси: финансовая ситуация стабильная, спрос на валюту удовлетворяется

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«Финансовый сектор подвергается наибольшему давлению, но ситуация в целом стабильная и управляемая. Есть небольшой повышенный спрос на иностранную валюту, в основном со стороны субъектов хозяйствования. Весь спрос удовлетворяется», – сказал Роман Головченко.

По его словам, небольшой отток с рублевых депозитов физических и юридических лиц сопровождается увеличением валютных депозитов .

«По международным платежам существенных изменений не произошло. Есть, конечно, трудности в проведении расчетов, но они не носят критического характера. Размер заблокированных и находящихся на дополнительном контроле платежей крайне незначителен по меркам всего нашего платежного оборота», – отметил Роман Головченко.

Он поручил Нацбанку и всей банковской системе установить новые каналы проведения платежей, помогать белорусским предприятиям в проведении международных расчетов. Также Банку развития и Агентству внешнеэкономической деятельности поручено с учетом опыта других стран, длительное время находящихся под санкциями, внести предложения по возможным новым схемам работы.