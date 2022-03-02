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Суд в Бресте приговорил наркосбытчика к 7,5 года колонии

02.03.2022 17:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фигурант без цели сбыта купил не менее 13 таблеток трамадола и не менее 0,1027 г гашиша. Часть употребил, остальное хранил дома. Кроме того, из тайника забрал примерно 168,5 г марихуаны. Наркотик он собирался сбыть, для этого разделил на дозы. Что-то хранил при себе, что-то спрятал в тайники на территории Бреста.

Суд счел фигуранта виновным по ч.1 и ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК. Его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется выплатить еще 100 базовых величин штрафа - это Br3,2 тыс. Помимо этого, у мужчины конфисковали мобильный телефон и ноутбук как средства совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Фигурант без цели сбыта купил не менее 13 таблеток трамадола и не менее 0,1027 г гашиша. Часть употребил, остальное хранил дома. Кроме того, из тайника забрал примерно...
 
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