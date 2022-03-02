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На МКАД опрокинулся грузовик: водитель госпитализирован
Источник материала: БелТА
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД опрокинулся грузовик. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Цыбина.
"Сегодня около 15.10 42-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "Сканиа" с прицепом, двигался по первой полосе внешнего кольца МКАД со стороны пр. Победителей в направлении деревни Зацень. В какой-то момент водитель почувствовал ухудшение самочувствия, в результате чего не справился с управлением и в районе 39-го км МКАД совершил наезд на разделительное ограждение, после выехал на встречную полосу движения и опрокинулся", - рассказала Анастасия Цыбина.
Обломками ограждения были повреждены автомашины "Ауди" и "Мерседес".
В результате ДТП водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
"Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. Если же водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь", - добавила Анастасия Цыбина.-0-
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В результате ДТП водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
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