Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП на МКАД, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Инцидент произошел 15 февраля около 3.00. Водитель легкового автомобиля "Мерседес" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Игуменский тракт в направлении пр.Партизанского. В районе 13-го км МКАД он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на дерево и опору рекламного щита. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией, обратиться в УСК по Минску (ул.Первомайская, 7) по телефонам 8 (017) 389-54-59 или 102.-0-