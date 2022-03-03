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В Instagram появилась новая функция
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram добавила функцию автоматически генерируемых субтитров для видео в ленте пользователей. Такую информацию сообщает
Автоматические субтитры запущены на 17 языках. В список попали русский, испанский, английский, японский, французский, немецкий и другие языки. Далее Instagram собирается расширить этот перечень.
Пользователи могут сами включать и отключать субтитры для публикуемых ими видео, используя раздел расширенных настроек. Отмечается, что искусственный интеллект, позволяющий создавать субтитры, будет постоянно улучшаться.-0-
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Автоматические субтитры запущены на 17 языках. В список попали русский, испанский, английский, японский, французский, немецкий и другие языки. Далее Instagram собирается...
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