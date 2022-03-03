Сколько стоит щенок хаски, шпица или джек-рассела в Беларуси? Смотрим на цены популярных пород и советуем, как выбрать

Источник материала: Myfin



Фото из архива героя материала

На торговых площадках, через друзей или у заводчиков – способов найти нового члена семьи в Беларуси много. Но и стоимость разнится от 0 рублей за спасенного питомца из приюта до пары тысяч долларов за породистого щенка титулованных родителей. Мы связались с заводчиками популярных пород – джек-рассел-терьер, померанский шпиц, сибирский хаски, мальтипу и бигль, изучили цены на площадках Куфар и Onliner, а также уточнили, от чего будет зависеть цена и сколько еще нужно будет потратить к приезду в дом собаки.



Джек-рассел-терьер

В Беларуси «джеки» популярны, о чем свидетельствует наличие нескольких официальных питомников в Минске (официальным считается питомник, получивший свидетельство от Белорусского кинологического объединения). Цены в питомниках на щенков пэт-класса начинаются от $300. «Пэт-класс – щенки с породными недостатками, такими как некорректный прикус, неполный комплект зубов и перекрас. При этом они остаются хорошими компаньонами и идут по самой низкой цене в помете», – рассказывает Елена Матюшонок, заводчик джек-рассел-терьеров. На брид-класс цена уже выше – в пределах $500-700. На Куфаре и барахолке Onliner можно найти объявления о продаже от $40 до $470.









Фото из архива Елены Матюшонок



Бигль

«Спрос на эту породу, как правило, зависит от репутации заводчика. В именитых питомниках стоят очереди на бронирование, а в менее известных они продаются не очень хорошо», – делится владелец питомника биглей в Беларуси Александр. Цена щенка у профессионального заводчика составит $400-500, причем кобель обойдется дешевле примерно на $100. На Куфаре и Onliner есть предложения от $180 до $480.





Фото из архива Александра



Померанский шпиц



Фото из архива Оксаны Бунчук



Шпицы сейчас на пике популярности, считает заводчица с 17-летним стажем Бунчук Оксана. Питомники этой породы есть в Минске, Гомеле Витебске . У профессиональных заводчиков в Беларуси цены начинаются от $400. На торговых площадках есть объявления и от $200.

Заводчица поясняет, что щенки продаются с паспортом и необходимыми по возрасту прививками. Кобели стоят немного дешевле.



Чтобы определиться с выбором, можно обратиться за помощью в кинологический клуб. «Щенок – не игрушка, шпиц живет 16-18 лет, – предупреждает Оксана. – Все это время ему будет нужна забота. Пока питомец растет, вам придется убирать за ним, наказывать бесполезно. Он научит вас прятать на место обувь, вещи, провода...»

Сибирский хаски



Цены на щенков хаски у профессиональных заводчиков варьируются в пределах €300-2000, на Куфаре и Onliner есть объявления от $60 до $440. Такая разбежка обусловлена хотя бы стоимостью одной вязки, которая может колебаться от €200 до нескольких тысяч, поясняют заводчики. Цена от пола не зависит и снижается только через 2-3 года, поскольку остается много покупателей, готовых купить «подростка».

«Бум на хаски прошел, спрос на породистых щенков сейчас небольшой. Многие стремятся покупать собак без документов, чтобы сэкономить. Спрос рождает предложение – становится все больше недобросовестных «разведенцев». Последствия плачевные –метисы кусают людей, в то время как в стандарте породы хаски отсутствует агрессия к человеку», – делится Людмила Василевская, заводчик питомника сибирских хаски «Майнгрет».





Фото из архива Людмилы Василевской



Мальтипу

Мальтипу – дизайнерская порода, пока не признанная международной кинологической ассоциацией (FCI). Представляет собой гибрид той-пуделя и мальтийской болонки. Заводчиков этой породы в Беларуси мало, поэтому щенка рекомендуется бронировать заранее, пояснила Ольга Шлемина, владелица питомника KOVKO.

Стоимость мальтипу в питомниках составит $1700-1900. На торговых площадках можно найти объявления о продаже за $250-470.







Фото из архива Ольги Шлеминой



От чего зависит цена?

Есть универсальные критерии, которые влияют на цену собаки. Дороже всего обойдутся щенки титулованных родителей, то есть собак, которых высоко оценили на выставках.

Часто в объявлениях указано: «Родители с родословной, но в выставках не участвовали». Однако выставка – это не просто конкурс красоты и получения наград. В первую очередь, это зоотехническое мероприятие, на котором собака получает описание, оценку и допуск к разведению.

Выделяют три класса породистых щенков. Зачастую– то есть с серьезными породными недостатками – заводчики отдают даже бесплатно, особенно если врожденные пороки связаны со здоровьем. Если проблема только с внешними данными, их продают примерно с разницей в 50% от стоимости брид-класса. Собаки пэт-класса не будут допущены к участию в выставках, но они станут такими же верными друзьями, как и их титулованные родственники.имеют возможность принимать участие в выставках и профессиональном разведении. Шоу-класс, в отличие от брид, максимально соответствует стандарту породы и имеет более эксклюзивную родословную. Этих перспективных «звездочек» большинство заводчиков оставляют себе, чтобы в будущем раскрыть их потенциал на выставках.

Стоит взять во внимание «продажный возраст» – когда малыш прошел все необходимые процедуры и выглядит максимально очаровательно. Например, если бигль не продан до 2,5-3 месяцев, заводчики могут снижать цену, так как желающих покупать «подростка» становится меньше. Но есть и обратные примеры – увидев в щенке перспективу, стоимость его могут повысить или даже снять с продажи и оставить себе.

Стоит ли экономить и брать метисов без документов?



По здоровью метис, возможно, будет даже крепче породистой собаки, что свойственно «дворняжкам», и есть вероятность, что и внешний вид будет соответствовать породистой собаке. Но не имея на руках документов о родословной щенка и не зная его родителей, продавец не сможет предсказать его наиболее вероятные пути развития. Вы получите «кота в мешке» с неопределенной наследственностью – например, возможными заболеваниями или склонностью к агрессии.

Какие еще расходы включить в покупку щенка?



Прибытие в дом собаки – начало новых расходов. Вот примерный набор покупок для нового члена семьи:

лежанка или домик;

2 миски – для воды и еды;

запас корма, которым малыш питался у заводчика (заменять питание лучше постепенно, резкая смена рациона может привести к расстройствам ЖКТ);

2-3 игрушки (не стоит брать дешевые пищалки – щенок может их проглотить);

ошейник и поводок (а еще перед первой прогулкой нужно будет обработать собаку от клещей);

специальный шампунь (человеческий не подходит).

Общая стоимость «начального пакета» зависит от особенностей породы собаки и качества товаров и составит 100–400 рублей.