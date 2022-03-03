Источник материала: Myfin



Специальное предложение на квартиры в ЖК Олимпик Парк: фиксация стоимости в белорусских рублях

Близость к природному заказнику и водоему, удобное транспортное сообщение и дворы без машин, комфортная инфраструктура, современные архитектура и технологии строительства малоэтажных домов, ресторан. А в будущем — сад, школа, помещения для бизнеса. Live, work, enjoy — живи, работай, наслаждайся. Именно такой формат выбрали для своего уникального проекта — жилого квартала «Олимпик Парк» — застройщик «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» в партнерстве с группой компаний «ТАПАС». Рассказываем, о 10 моментах, которые нужно обязательно проверить перед покупкой жилья.



Инфраструктура

Ответственный застройщик не будет возводить жилой комплекс посреди пустыря: он заранее продумает, в какие школы и детские сады люди будут водить детей, где они будут заниматься спортом и как проводить свое свободное время. Современную городскую среду уже нельзя представить без супермаркетов, торговых центров, кафе и ресторанов. Выбирая район для вашей жизни, внимательно изучите ситуацию с инфраструктурой. В идеале — пообщаться с местными и получить реальные отзывы.

Плотность застройки

Утром — ехать на работу без пробок, вечером — быстро делать покупки в магазине без очередей, а в выходные проводить время в тишине и спокойствии. Все это реально даже при жизни в мегаполисе, если выбрать район с невысокой плотностью застройки. Это как раз про «Олимпик Парк». В квартале с домами в шесть-девять этажей, гармонично распределенными так, чтобы жильцам было просторно и комфортно, прямо сейчас возводится вторая очередь. Больше узнать о предложении и ценах можно здесь.

Материалы, из которых сделан дом

Осмотрели район и остались всем довольны? Пора проверить дом. Для вашей комфортной жизни важно, из каких материалов он сделан. Тепло ли там будет? Каким будет уровень звукоизоляции? Например, панельные дома печально известны высоким уровнем шума, а вот кирпичные и монолитные считаются теплыми, надежными вариантами.





Высота потолков, размер окон, планировка

После проверки дома начинаем изучать саму квартиру. На квадратных метрах, где вскоре расположится все необходимое для вашей жизни, условия должны быть идеальными. Высокие потолки дадут вам ощущение простора, большие окна добавят света, а грамотная планировка упростит ремонт.

Застройщик квартала «Олимпик Парк» всё предусмотрел. Высота потолков в пентхаусах и квартирах на последних этажах — 3,5 метра, в жилье, расположенном на этажах ниже — 3 метра. Оконные проемы увеличены, в них установлено многослойное безопасное стекло. На лоджиях и балконах — сплошное остекление. Планировки разнообразные — переходите на сайт и выбирайте то, что нужно для вашей комфортной жизни.

Благоустроенность подъезда

Чтобы выйти из квартиры на улицу, придется пройти подъезд. Хорошо отремонтированный или обшарпанный? Чистый или замусоренный? Выбирать только вам. Хороший подъезд не оставит в вашем дне никаких впечатлений, зато грязный и неблагоустроенный может испортить настроение перед рабочей встречей или важной поездкой.

Экологическая ситуация в районе

Вы будете регулярно открывать окна, ходить на прогулки и по делам, а значит, дышать воздухом своего микрорайона. Никто не хочет загрязнять легкие дымом заводских труб и автомобильными выхлопами. Именно поэтому перед покупкой квартиры важно узнать, как в районе обстоят дела с экологией.

Например, квартал «Олимпик Парк» расположен в благоприятной зоне. Рядом нет промышленных гигантов, зато есть заказник Лебяжий — уникальный водоем с богатой экосистемой. Живя в городе, вы можете ходить на прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе и чувствовать себя отлично.

Возможность купить квартиру в кредит или рассрочку

Современные застройщики предлагают различные финансовые инструменты, которые упрощают для покупателей процесс расчета. Если квартиру в комплексе, который вам нравится, можно купить в кредит или рассрочку, это удобное предложение. Конечно, к процессу нужно подойти грамотно: просчитать свои доходы и расходы на несколько лет вперед, выбрать оптимальную банковскую программу, посоветоваться со специалистами из правовой сферы. Изучайте, рассматривайте различные варианты и выбирайте лучшее жилье для себя.

Наличие парковок и закрепленных за жильцами машиномест

Осматривая районы и анализируя предложения застройщиков, обязательно изучайте этот вопрос. Даже если пока у вас нет автомобиля, он может появиться спустя несколько лет, поэтому о местах для парковки лучше позаботиться заранее. Парковка недалеко от дома — хорошо, закрепленное за вами персональное машиноместо — еще лучше. Застройщик квартала «Олимпик Парк» обеспечил жителей многоуровневыми паркингами. Благодаря этому люди экономят время и берегут нервы, оставляя свои автомобили в безопасном месте.

Благоустроенность и безопасность двора

Место, где вы живете, это не только квартира, но и окружающая территория. Грамотное озеленение, места для отдыха и общения с соседями, современные детские площадки делают нашу жизнь приятнее. В таких местах хочется идти домой долгим путем, чтобы полюбоваться на окружающую красоту и отдохнуть от повседневных забот.

При проектировании и строительстве ЖК «Олимпик Парк» всё это было учтено. Между домами проложены дорожки, высажены туи, для детей оборудована площадка, где можно проводить время в любое время года. Территория огорожена, ведется круглосуточное видеонаблюдение, поэтому жизнь в квартале безопасна.

















Качество лифтов

Лифтом вы тоже, скорее всего, будете пользоваться часто. И эти несколько минут важно провести в комфорте. Хорошим примером здесь будет ЖК «Олимпик Парк»: в домах квартала качественно отремонтированные лифтовые холлы, а сами лифты — иностранного производства, с панорамным остеклением.

Специальное предложение на покупку квартиры в белорусских рублях в жилом квартале премиум-класса Олимпик Парк.

Застройщик анонсировал акцию и зафиксировал курс на покупку квартиры при условии заключения договора до 15 марта.

Подробности по телефону +375 29 340 05 40 или на сайте megapolisdom.by.

*партнерский материал, ООО «ТАПАС», УНП 101484246