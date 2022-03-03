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Мужчина погиб при пожаре в Кореличском районе
Источник материала: БелТА
3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Кореличском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного УМЧС.
"Кореличским спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Долматовщина. Местная жительница сообщила, что из соседского жилища выбиваются плотные клубы дыма, и предположила, что внутри находится хозяин", - рассказали в МЧС.
Прибывшие подразделения МЧС приступили к ликвидации возгорания и поиску в жилище людей. В комнате на кровати обнаружили без признаков жизни хозяина, 1966 года рождения.
Причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Гродненского областного УМЧС
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Причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.
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