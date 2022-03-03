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Мужчина погиб при пожаре в Кореличском районе

03.03.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Кореличском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного УМЧС.

"Кореличским спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Долматовщина. Местная жительница сообщила, что из соседского жилища выбиваются плотные клубы дыма, и предположила, что внутри находится хозяин", - рассказали в МЧС.

Прибывшие подразделения МЧС приступили к ликвидации возгорания и поиску в жилище людей. В комнате на кровати обнаружили без признаков жизни хозяина, 1966 года рождения.

Причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Мужчина погиб при пожаре в Кореличском районе
Фото Гродненского областного УМЧС

 
Теги: Гродно
 
 
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Причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.
 
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