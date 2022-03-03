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Иностранец предлагал белорускам заработать на интим-услугах

03.03.2022 09:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 27-летнего иностранного студента, который вербовал белорусок для занятия проституцией. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

Как сообщили в ведомстве, молодой человек жил и учился в Гродно, а на выходные приезжал в Минск, где знакомился с девушками. После непродолжительного общения предлагал им подзаработать оказанием интим-услуг. Клиентов подбирал среди своих соотечественников, которые приезжали в Беларусь с туристическими целями. Для встреч снимал квартиры в центре столицы, часть заработка забирал себе.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как сообщили в ведомстве, молодой человек жил и учился в Гродно, а на выходные приезжал в Минск, где знакомился с девушками. После непродолжительного общения...
 
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