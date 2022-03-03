В Барановичах с санкции прокурора водителя-иностранца заключили под стражу

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Барановичского межрайонного прокурора санкционировал заключение под стражу иностранного гражданина за совершенное им ДТП, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина имеет годичную регистрацию в Беларуси. Ему вменяется в вину совершение преступления по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Случай произошел поздно вечером 25 февраля на территории Барановичского района. Согласно материалам дела, нетрезвый 41-летний иностранец во время движения на личном автомобиле проявил невнимательность к окружающей обстановке: не учел закругление дороги, допустил занос и выезд машины на обочину. В результате столкновения машины с деревом пассажир получил тяжкие телесные повреждения.

Прокурор санкционировал меру пресечения исходя из обстоятельств и тяжести содеянного, данных о личности подозреваемого. Уголовное дело находится в производстве Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета.-0-