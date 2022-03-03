Правила составления запоминающейся визитки

Источник материала: Vmeste-print.by

Несмотря на то что в свете последних событий бизнес сильно сдвинулся в сторону онлайн-индустрии, физические встречи с партнерами и обмен визитками не потеряли свою актуальность. Чтобы вас запомнили, вы должны выделяться из толпы и вызывать у человека какую-то ассоциацию, будь то цвета компании, логотип или слоган. Популярная типография vmeste-print.by поделилась с нами парой советов о том, как правильно составить визитку. Надеемся, эта информация вам пригодится при следующем ребрендинге.

Стильное оформление

Здесь очень важно учитывать специфику вашей компании, чтобы оформление визитки не шло в разрез с ней. Например, у вас свадебное агентство. Логичным будет разместить на визитке фото свадебной арки или счастливых молодоженов. Это яркий акцентный фон, поэтому шрифт и все остальные элементы на карточке должны быть максимально лаконичными. У вас агентство, предоставляющее услуги детских аниматоров? Такая печать визиток подразумевает образ одного из популярных мультипликационных героев или размещение фото сотрудников, играющих с детьми. Пусть печать визиток с картинками будет немного дороже, зато это 100% обеспечит узнаваемость вашей компании. Также хотим отметить, что очень важен цвет карточки. Психологи отмечают, что глубокий цвет положительно сказывается на способности человека к запоминанию и ассоциации с вами. Если не хотите играть с цветом, можно поэкспериментировать с формой. Визитки могут быть треугольными, овальными или даже объемными, здесь все уже зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.

Минимальное количество информации

На обратной стороне визитки достаточно разместить ваше ФИО, контактные данные и должность. Не нужно описывать, чем занимается компания. Чем более лаконична информация на карточке, там больше вероятность того, что она заинтересует клиента. Дополнительно изготовление визиток может включать размещение ссылки на социальные сети, этого более чем достаточно для превью.

Запоминающаяся фраза

Это может быть ваш слоган, цитата или высказывание. Даже необязательно ваши мысли, а просто то, что вызывает приятные ассоциации. Важно: запоминающаяся фраза должна соответствовать философии вашей визитки. Не стоит недооценивать вероятность того, что собеседнику понравится мудрая мысль или цитата, напечатанная на визитке, а это сразу помогает наладить контакт. Вероятность звонка повышается!