Сотрудниками СК за нарушение работы железной дороги задержаны муж и жена

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Следственного комитета за нарушение функционирования железной дороги задержаны муж и жена. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В конце февраля текущего года в экстремистских Telegram-каналах и чатах размещены призывы к террористической деятельности на железной дороге. Отдельные радикально настроенные лица принялись за исполнение преступных указаний. Ими были осуществлены поджоги релейных шкафов сигнальной установки и замыкания рельс. Нарушение работы железнодорожного транспорта наблюдалось в Гомельской, Минской и Могилевской областях.

В Следственном комитете сообщили, что по всем фактам сотрудниками проведены осмотры мест происшествий, изъяты следы и объекты, назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

После проведения первоначальных следственных действий, изучения и анализа всех собранных материалов следователи пришли к выводу о наличии в действиях экстремистов признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 (акт терроризма, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Беларуси.

Генеральным прокурором Республики Беларусь на основании представленных Следственным комитетом материалов принято решение о возбуждении уголовного дела, расследование которого поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.

В настоящее время по одному из эпизодов преступной деятельности органами внутренних дел задержаны муж и жена, которые в состоянии алкогольного опьянения подожгли бревна на железнодорожных путях в Столбцовском районе. Оба признали вину и раскаялись в содеянном. Им в ближайшее время будет предъявлено обвинение за совершение акта терроризма и избрана мера пресечения.

Следственным комитетом в тесном взаимодействии с МВД проводится работа по установлению иных лиц, причастных к фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, средств сигнализации и железнодорожного транспорта. Личности некоторых уже идентифицированы.

Следственный комитет обращает особое внимание граждан, что какое-либо вмешательство в безопасное функционирование железной дороги может привести к тяжким последствиям, в том числе травмированию и гибели людей, техногенным катастрофам, причинению ущерба государству и субъектам хозяйствования. Такие деяния квалифицируются как акты терроризма и влекут наказание вплоть до смертной казни.-0-