Акция! Скидка на м в апартаментах мечты! Инвестируй в недвижимость Minsk World!

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ПРИ ПОКУПКЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ АПАРТАМЕНТОВ В ДОМАХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА MINSK WORLD !

Minsk World — мир уюта, благоустроенности и комфорта, который создают лучшие урбанисты и архитекторы Беларуси и зарубежья. В новом деловом центре Минска необходимые для счастливой и комфортной жизни взрослых и детей объекты инфраструктуры располагаются в шаговой доступности от вас.

Добро пожаловать в престижные новостройки будущего «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча», которые возводятся в квартале «Мировые танцы» и участвуют в акции. В стилобатах этих комфортабельных домов, которые скоро появятся на карте Minsk World, будут расположены коммерческие помещения — кафе или салоны красоты, небольшие магазины, аптеки или фитнес-залы.

«Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча»

Есть минута, чтобы романтично провести время за чашкой кофе, купить продукты, медикаменты, обновить причёску, макияж или маникюр? Просто



спуститесь на 1-й этаж. У многих предпринимателей, которые приобрели коммерческие помещения в готовых домах Minsk World, уже состоялся успешный старт бизнеса.

Совершим путешествие в ближайшее будущее и распахнём двери строящихся домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча». Эксклюзивное лобби каждого из них будет маленьким шедевром дизайнерского искусства, отражающим философию названия.

Дизайнерское лобби «Румбы»

Фойе, обустроенное в ритмах «Ча-Ча-Ча»

Так выглядят интерьеры в стиле «Самба»

Лобби домов Minsk World несут в себе не только эстетику, но и практичность. Здесь будут стойки для консьержей, мягкие зоны отдыха для гостей, санитарные комнаты с пеленальными столиками, места для колясок, байк-боксы.

Байк-бокс и паркинг для колясок

В этих 25-этажных новостройках запроектирована недвижимость площадью от 28 до 75 м² со свободными планировками, высокими потолками и панорамными окнами. Подняться на нужный этаж можно в малошумном лифте — пассажирском, грузовом или панорамном, дающем возможность оценить красоту благоустроенного квартала с высоты птичьего полёта.

Квартал «Мировые танцы» — тандем эстетики и комфорта!

Так же комфортно фойе и гостевая зона отдыха в 10-этажном доме «Родос» из квартала «Средиземноморский», определённые апартаменты которого также участвуют в акции. Здесь предлагается недвижимость от 30 до 66 м2 с панорамными окнами. Высота потолков — от 2,7 до 3,15 м (на 1-м этаже).

Лобби дома «Родос»

Свободная планировка — замечательная возможность обустроить жильё так, как вам хотелось бы, спланировав при любом метраже столько помещений, сколько нужно для комфортной жизни одному, с любимой или с вашей семьёй.

Зона отдыха в доме «Родос»

Перенесёмся в благоустроенный квартал «Северная Америка», где скидка по акции на определённые апартаменты действует в престижном и уже готовом доме «Торонто».

Дом «Торонто»

В этой новостройке 16 этажей. 120 апартаментов с панорамными окнами и свободной планировкой площадью от 30 до 65 м². Приобретая несколько помещений, вы можете их перепланировать и/или объединить, расширив границы владений и реализовав самые смелые идеи интерьеров. Главный фасад новостройки выходит окнами на южную часть города, а панорамный лифт открывает обзор на северную.



Добро пожаловать в «Торонто»

Поднимаясь в панорамном лифте дома «Торонто», вы будете видеть красивый центр города Минска. Этот дом, впитавший практичность современной канадской архитектуры, имеет два входа. Подъезды оснащены пандусом, что очень удобно для молодых мам, велосипедистов, лиц с ограниченными возможностями.



В квартале «Африка» акция, позволяющая уменьшить стоимость м2 в определённых апартаментах, действует в уже готовом комфортабельном доме «Найроби».



Эстетика «Найроби»



Детская площадка у дома «Найроби». Транзитное движение исключено. Здесь безопасно!

В этой 18-этажной новостройке площадь апартаментов свободной планировки находится в диапазоне от 30 до 65 м².



Дизайнерское лобби «Найроби» уносит мыслями в солнечную «Африку»!



Гостевая зона отдыха напоминает палубу роскошного парохода

Высота потолков в доме «Найроби» – 2,7 м. Новосёлам откроются красивые виды из панорамных окон апартаментов. Комфортны малошумные лифты, плавно скользящие ввысь. Один из них панорамный. Он откроет впечатляющую картину благоустройства и респектабельности Minsk World.



Мы увидим на этой картине Международный финансовый центр, который возводится в Minsk World и вскоре станет лицом современной деловой Беларуси, местом для построения успешной карьеры и хабом для реализации множества бизнес-идей.



Комплекс строений Международного финансового центра

Рядом с ним появится торгово-развлекательный центр. Один из самых больших в стране. В «крылатом» названии – «Avia Mall» — дань уважения первому аэропорту страны, работавшему более 80 лет.

ТРЦ «Avia Mall»

Уезжать в офис из Minsk World будет удобно и тем, кто имеет собственное авто, и тем, кто предпочитает общественный транспорт. Ст. м. «Ковальская слобода» уже открыта, а в 2023 году планируется запуск «Аэродромной».

До «Ковальской слободы» — рукой подать!

Курсируют наземные маршруты, связывающие Minsk World с другими районами. В их числе автобус № 100, идущий по проспекту Независимости.

Остановка общественного транспорта в Minsk World

С внешней стороны кварталов обустроены наземные парковки. Прилегающие магистрали (улицы Кижеватова, Аэродромная, Южная Магистраль) позволяют свободно уезжать в любой район и покидать город на выходные. Те, кто хотел бы обеспечить автомобилю самую надёжную защиту от коррозии кузова и недобросовестного поведения третьих лиц, могут воспользоваться местом на одном из многоэтажных паркингов Minsk World.

Паркинг в квартале «Эмиратс». 9 этажей. Охрана, видеонаблюдение, круглосуточный доступ

Многофункциональный комплекс — территория здорового образа жизни. В кварталах Minsk Worldобустраиваются зоны для воркаута.

Открытая площадка для тренинга

Всегда поблизости будут стадионы для командных игр (волейбол, баскетбол, футбол) и теннисные корты. В зонах для выгула обустроены места базовой дрессуры, где вы сможете весело провести время с пользой для здоровья четвероногого друга.

Площадка для выгула в Minsk World

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Время сберечь и преумножить свои средства, инвестировав их в элитную недвижимость, стоимость которой будет расти с появлением знаковых объектов на карте многофункционального комплекса и развитием его транспортной инфраструктуры.

СКИДКА НА М2 В ОПРЕДЕЛЁННЫХ АПАРТАМЕНТАХ УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ ДОМОВ MINSK WORLD — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБЕСТИ ПРЕСТИЖНОЕ ЖИЛЬЁ, О КОТОРОМ ВЫ ДАВНО МЕЧТАЛИ!

Minsk World с высоты птичьего полёта

Minsk World . Мир стабильности, безопасности и эксклюзивного комфорта!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361