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В Столбцовском районе пожаром уничтожено 50 т сена

03.03.2022 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе пожаром уничтожено 50 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 марта в 19.35 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном здании сенохранилища ОАО "Рочевичи" в деревне Василевщина Столбцовского района Минской области. В результате пожара уничтожены здание сенохранилища и 50 т сена в рулонах", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, по оперативным данным за сутки в Беларуси ликвидированы 13 пожаров травы и кустарников на общей площади 2,35 га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"2 марта в 19.35 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном здании сенохранилища ОАО "Рочевичи" в деревне Василевщина Столбцовского района Минской области....
 
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