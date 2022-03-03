Источник материала: БелТА

Социальные сети, хозяева которых находятся за океаном, все время услужливо подсовывают посты, нередко рекламные, авторы которых заявляют, что они против войны. Как-будто желание жить в мире нуждается в рекламе. Но что интересно: авторы этих же постов рукоплещут любым новостям о поставках западного оружия в Украину. Это так выглядит позиция "против войны"? Очевидно, что многие из этих людей только прикрываются красивым лозунгом, а на самом деле они хотят поражения России. Ждут, как во время Великой Отечественной, когда на эту землю придут новые хозяева.

Ну что ж, потенциальные хозяева уже показывают, как они относятся к русским и белорусам. Я даже не беру в расчет решения международных спортивных чиновников, запретившим атлетам из двух стран участвовать в соревнованиях: это чистая политика, даже не обсуждается. Я говорю о тех, кто волею судеб уехал жить в так называемые западные демократии. Вот что пишет в соцсетях одна из моих знакомых в Германии: "Наверное, меня завтра уволят, потому что не меняю свой белорусский паспорт. Уже начались идеологические собеседования по месту работу". А ее дочке сегодня в школе запретили разговаривать на русском языке. Ее подруга отвечает, что пару дней назад один немецкий режиссер уволил русских певиц из хора, причем одна из них 30 лет живет в Германии и наполовину украинка. И это речь не о знаменитостях - дирижере Валерии Гергиеве и певице Анне Нетребко, которые отказались осуждать Россию, за что и были уволены в той же Германии.

Такое ощущение, что денацификация в Германии после Второй мировой войны была не завершена. Как, видимо, и в Италии, где, как рассказывают находящиеся в этой стране, русскоязычных отказываются обслуживать в общепите.

Далеко не все являются такими же патриотами своей родины, как Гергиев и Нетребко. Многие из уехавших за границу теперь забрасывают своих бывших соотечественников требованиями осудить войну и выступить против властей. Как-то от всего это попахивает желанием выслужиться перед своими новыми хозяевами. Только хочется напомнить: жгли Хатынь и ее жителей те, кто выслуживался перед фашистскими хозяевами. И здесь я специально не упоминаю национальность карателей, хотя об этом все хорошо знают, чтобы ненароком не помешать намеченным на сегодня на белорусско-польской границе переговорам. Потому что действительно хочется мира.

И еще. Те, кто сейчас "против войны" удивительным образом совпадают с теми, кто в 2020 году был "против насилия в Беларуси". Так вот: если бы, не дай бог, действующая власть в Беларуси оказалась слабее и во главе страны стали бы те, кто сидят в котлетных офисах, то сейчас на месте Украины вполне могла бы быть Беларусь. Подумайте об этом.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-