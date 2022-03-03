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Правительство разрешило повысить цены на сахар в Беларуси

03.03.2022 11:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Правительство разрешило повысить цены на сахар в Беларуси
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при белорусском Совмине согласовалаповышение цен на белый кристаллический сахардо 6% от их значений по состоянию на 31 декабря прошлого года. Такой возможностью со 2 марта в течение 60 дней могут воспользоваться юрлица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, ввозом и продажей сахара в Беларуси.

Еще в середине февраля правительство на полгода ограничило вывоз сахара из Беларуси. В соответствующем постановлении Совмина было указано, что для вывоза за пределы Беларуси белого кристаллического сахара экспортерам придется получать разовую лицензию, которую выдает МАРТ по согласованию с концерном «Белгоспищепром», причем вне зависимости от страны происхождения товара. Отказать в выдаче лицензии могут, если потребность нашей страны в сахаре не будет удовлетворена, однако в качестве гуманитарной помощи такой вывоз разрешен.

Также белый кристаллический сахар входит в перечень социально значимых товаров, на которые, по договоренности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси со значительным числом ритейлеров, была введена 10-процентная скидка для уязвимых категорий населения – пенсионеров, многодетных родителей, малообеспеченных граждан.

 
 
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Как сообщается, принятое решение должно способствовать эффективному функционированию представителей сахарной отрасли нашей страны, а также содействовать...
 
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