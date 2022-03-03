Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Полоцка. Осенью 2021 года он добровольно стал участником экстремистского формирования, вступив в так называемый мобилизационный план "Перамога". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью.

Мужчина был активным подписчиком деструктивных ресурсов в Telegram. Кроме того, он сам пытался вовлечь в экстремистскую деятельность родственников и знакомых. Как отмечается, обвиняемый связывался с администраторами, предлагал свои услуги и выражал готовность к преступлениям и пособничеству "по сигналу".

Выяснилось, что полочанин возбуждал вражду по признакам национальной принадлежности: предлагал создавать формирования и применять насилие в отношении иностранных граждан. "Данные призывы он размещал в деструктивном чате. Комментарии были доступны для неограниченного круга лиц и могли бы побудить группы граждан к таким действиям", - рассказали следователи.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной вражды по признаку национальной принадлежности); ч.3 ст.361-1 (участие в экстремистском формировании) УК. Он заключен под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-