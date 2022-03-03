От € 5 за «квадрат». Сколько стоит аренда офиса в Грузии, Польше, Латвии и других странах, куда могут релоцировать бизнес белорусские компании

Источник материала: ProBusiness

С белорусскими IT-компаниями начинают разрывать отношения зарубежные заказчики и партнеры. Причина — в военных действиях России на территории Украины и последовавших санкциях , которые затронули в том числе и Беларусь. Многие компании всерьез задумались о релокации бизнеса ради его спасения. Мы решили рассмотреть один важный аспект переезда — стоимость аренды офиса в другой стране. Сколько сегодня стоит снять коммерческую недвижимость в Грузии, Польше, Латвии и других странах, куда переезжают белорусские IT-команды? Читайте в материале «Про бизнес».

Анализ проведен на основе информации с сайтов realting.com, postimees.ee, rentinriga.lv, place.ge, aruodas.lt. Данные об арендных ставках из статьи необходимо уточнять у арендодателей напрямую, поскольку ситуация может меняться каждый день. Мы даем лишь примерный ориентир по рынку.

Грузия, Тбилиси



Фото использовано в качестве иллюстрации

В среднем: $ 10−15 (€ 7−17,5) за «квадрат»

В данный момент эта страна остается чуть ли не единственной, куда еще можно улететь из Минска напрямую.

Среди бизнес-центров высокого уровня — GMT Plaza, «Редикс», Axis Towers, «Pixel Centre». Здесь стоимость может достигать $ 15−20 за метр. Дешевле обойдутся площади в торговых центрах «Мозаика», «Панорама» и «Мегалайн». Тут стоимость метра — $ 8−10.

К примеру, в бизнес-центре «Ваке» на улице Чавчавадзе сдается офисное помещение в 320 квадратных метров — 8-й этаж, ремонт, большая веранда, кондиционеры, сауна, центральное отопление, лифт прямо в офис. Цена аренды — $ 3200 в месяц ($ 10 долларов за «квадрат»).

Обратите внимание, что в грузинской столице пока не так много качественных современных офисных помещений. Здесь сдается много разнообразных офисов в старых административных зданиях и в жилых домах.

Так, снять трехэтажное здание (580 «квадратов») на улице Какабадзе можно за $ 6 тысяч в месяц ($ 10 за «квадрат»). В частном доме, переделанном под офис, есть 9 комнат, свежий ремонт, кондиционер, камин, телефон, интернет, балконы, терраса с прекрасным видом, сауна и гараж.

Латвия, Рига





В среднем: € 9−13 за «квадрат»

Спрос на помещения для бизнеса начал оживать в Латвии только весной прошлого года. В докризисные времена доходность коммерческих объектов была выше, чем жилых. Сейчас же многие собственники готовы предлагать скидки и давать различные льготы арендаторам.

Рассмотрим один из офисов класса А. Так, в бизнес-центре Place Eleven предлагается к аренде офисное помещение площадью 456 квадратных метров. Офис состоит из опен-спейса, 4 изолированных кабинетов, нескольких кладовых, прихожей с гардеробом, кухни и туалета.

13-этажное офисное здание находится в центре Риги. До него легко добраться на общественном транспорте или автомобиле. В здании есть представительное лобби с рецепцией, терраса на крыше с зоной отдыха для сотрудников, охраняемая стоянка для велосипедов, общие душевые и раздевалки для сотрудников, парковка для арендаторов и клиентов.

Стоимость аренды такого офиса — € 7296 в месяц (€ 16 евро за «квадрат»).

Что касается небольших офисных помещений, то снять современное пространство площадью 74 «квадрата» в доме довоенного времени после реновации на улице Элизабетес можно за € 522 в месяц (€ 7 за «квадрат»).

Эстония, Таллинн





В среднем: € 10−12 евро за «квадрат»

Как и во всей Европе, многие компании в Эстонии уходили на «удаленку» или вовсе отказывались от занимаемых помещений. Естественно, это влияло на стоимость аренды коммерческой недвижимости. В данный момент бизнес возвращается в офисы, особенно активные арендаторы — IT-компании.

В среднем, квадратный метр офисной недвижимости в Таллинне стоит € 10−12. Это помещения c современным ремонтом в центре города. Более дешевые варианты (от € 5 за «квадрат») можно найти на окраинах эстонской столицы. Выбор офисных помещений в данный момент есть. Кроме того, в ближайшее время в Таллинне могут открыться сразу несколько бизнес-центров с площадями до 20 тысяч квадратных метров.

К примеру, арендовать небольшой офис в бизнес-центре Triumph Plaza площадью 25 квадратных метров можно за € 300, площадью 50 «квадратов» — за € 750 в месяц. Это административное здание было построено в 1980 году и полностью реконструировано в 2006 году. Triumph Plaza находится в центре Таллинна. На первом этаже центра расположены магазины, со 2-го по 6-й этаж — офисы, а на последних этажах — квартиры.

Сдаются помещения и в крупнейшем в Эстонии научном парке Tehnopol. Здесь компаниям предлагают современные офисы площадью от 20 до 2000 квадратных метров. Именно тут, к слову, работают офисы таких компаний, как Skype, Cybernetica, Starship Technologies и Ektaco.

В «Tehnopol» сдается офисное пространство площадью 360 «квадратов», которое состоит из нескольких комнат (кабинетов и переговорок). Его стоимость — € 3450 в месяц (€ 9,5 за «квадрат»). Есть возможность арендовать весь этаж целиком.

Если вам не нужен огромный офис, а интересуют индивидуальные места в коворкингах, то можно арендовать «стол» в новом семиэтажном бизнес-центре Metro Plaza (центр Таллинна, площадь Виру). Рабочее место со всеми удобствами и большим количеством дополнительных опций (зона отдыха, кухня и т.д.) сдается за € 235 в месяц. Тут есть коворкинг, а также разнообразные офисные кабинеты. Этот центр входит в международную систему Regus.

Литва, Вильнюс





В среднем: € 11−13 за «квадрат»

За последние несколько лет в Вильнюсе появились десятки новых бизнес-центров. Так, с 2017 по 2020 годы число помещений в современных офисных зданиях (основная часть из которых — класса А) выросло в три раза. Темпы строительства офисной недвижимости несколько замедлились в пандемию, но и за это время на рынок вышло еще несколько тысяч квадратных метров новых офисных помещений. Кроме того, в 2020−2021 годах в Литву переехали сотни белорусских айтишников, которые также способствовали активности на рынке.

К примеру, в бизнес-центре «BH-92» сейчас сдается помещение площадью 182 квадратных метра. Этот девятиэтажный бизнес-центр расположен в центральной части города на улице Жальгирио, 92, на правом берегу реки Нерис — всего в нескольких сотнях метров от важных государственных учреждений, муниципалитетов и бизнес-центров на проспекте Конституции. Рядом будут торговые центры Hyper Rimi и Maxima XX, станция проката автомобилей Citybee и Вильнюсский японский сад.

Для арендаторов — просторный подземный паркинг, на первом этаже — кафе, салоны красоты, магазины.

Стоимость 182-метрового помещения — € 1923 в месяц (€ 10,5 за «квадрат»).

Польша, Варшава





В среднем: € 15−25 за «квадрат»

В польской столице стоимость аренды офисов сейчас в среднем составляет € 15−25 за «квадрат». Это коммерческая недвижимость высокого уровня, соответствующая всем современным стандартам качества. При этом, если в центре Варшавы метр будет стоить € 18−20, то на окраине и в не самых популярных районах можно найти офис по стоимости € 15−16 за «квадрат» и даже ниже.

Естественно, выгоднее снимать большие площади — от 500 квадратных метров. Цена коммерческой недвижимости будет зависеть от наличия общественного транспорта (метро, трамвай, городская электричка, автобусы) и развитой инфраструктуры района (магазины, кафе, спортклубы). Самые популярные бизнес-центры в Варшаве расположены в бизнес-квартале в районе Mokotów Służewiec, а также рядом с Rondo ONZ и Rondo Daszyńskiego.

К примеру, в бизнес-центре Warsaw Skylight, расположенном неподалеку от станции метро Rondo ONZ, сдается в аренду помещение общей площадью 1048 «квадратов». Офис находится на 20-м этаже здания, откуда открывается отличный вид на деловой центр польской столицы. В здании есть все удобства — подземный паркинг, современное лобби, вся сопутствующая инфраструктура (офисный центр входит в структуру многофункционального комплекса «Злоте Тарасы» с кафе, магазинами и развлечениями). Само помещение представляет собой open space с панорамными окнами и отдельными комнатами для переговоров. Стоимость аренды — € 22 тысячи в месяц (€ 21 за «квадрат»).

Читайте также