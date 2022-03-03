Источник материала: Myfin

Курсы валют на 3 марта: курс доллара – 3.0995, курс евро – 3.4443, российский рубль – 2.8369" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/03/1646303342271656.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.002 рубля до 3.0995, что составило 0.06%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.5043 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0096 (0.28%), на 3 марта 2022 курс составил 3.4443. По итогам месяца евро вырос на 0.5145 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.1486 рублей (4.98%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.5483 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 154 582 000 64 856 800 27 499 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.9 – 3.17 рублей, курс продажи доллара 3.4 – 3.6. Евро можно было продать в диапазоне 3.1 – 3.53 рублей, купить – 3.8 – 4.144.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =114.58 (стоимость 1 доллара равна 114.58 российских рублей),

=114.58 (стоимость 1 доллара равна 114.58 российских рублей), EUR/USD =1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар),

=1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар), EUR/RUB =125.32 (125.32 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.