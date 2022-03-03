Курсы валют на 3 марта: курс доллара 3.0995, курс евро 3.4443, российский рубль 2.8369

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.002 рубля до 3.0995,
что составило 0.06%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.5043 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0096 (0.28%), на 3 марта 2022 курс составил 3.4443. По итогам месяца
евро вырос на 0.5145 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.1486 рублей (4.98%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.5483 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
154 582 000
64 856 800
27 499 300
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.9 – 3.17 рублей, курс продажи доллара 3.4 – 3.6.
Евро можно было продать в диапазоне 3.1 – 3.53 рублей, купить – 3.8 – 4.144.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=114.58 (стоимость 1 доллара равна 114.58 российских рублей),