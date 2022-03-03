Курсы валют на 04.03.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 3.0995 0.0020 1 USD Евро 3.4443 -0.0096 1 EUR Российский рубль 2.8369 -0.1486 100 RUB Гривна 10.3145 0.0067 100 UAH Тенге 6.2475 -0.0213 1000 KZT Юань 4.9037 -0.0016 10 CNY

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