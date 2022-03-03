Двое брестчан предстанут перед судом за сбыт психотропов в составе ОПГ

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Московского района Бреста уголовное дело о сбыте психотропных веществ в составе организованной преступной группы, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят двое местных жителей 17 и 18 лет. Оба парня имеют базовое образование, нигде не работают и не учатся. Им инкриминировано совершение преступления по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, а также их незаконный сбыт в крупном размере в составе организованной группы) УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области.

Согласно материалам дела, с марта по май 2021 года по указанию администраторов двух интернет-магазинов фигуранты получали оптовые партии психотропных веществ и расфасовывали их на мелкие дозы для наркопотребителей. Затем они размещали психоактивные субстанции в тайниках у жилых домов и в лесных массивах возле города. Установлено не менее восьми эпизодов преступной деятельности. За свою работу закладчики получали денежное вознаграждение в виде криптовалюты, которая перечислялась на их кошельки платежных систем Bitcoin и Lightcoin.

Изучив материалы дела, в прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий обвиняемых. С учетом тяжести преступления прокуратура еще на стадии предварительного расследования санкционировала заключение фигурантов под стражу. Мера пресечения при направлении дела в суд осталась без изменения.-0-