﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двое брестчан предстанут перед судом за сбыт психотропов в составе ОПГ

03.03.2022 15:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Московского района Бреста уголовное дело о сбыте психотропных веществ в составе организованной преступной группы, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят двое местных жителей 17 и 18 лет. Оба парня имеют базовое образование, нигде не работают и не учатся. Им инкриминировано совершение преступления по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, а также их незаконный сбыт в крупном размере в составе организованной группы) УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области.

Согласно материалам дела, с марта по май 2021 года по указанию администраторов двух интернет-магазинов фигуранты получали оптовые партии психотропных веществ и расфасовывали их на мелкие дозы для наркопотребителей. Затем они размещали психоактивные субстанции в тайниках у жилых домов и в лесных массивах возле города. Установлено не менее восьми эпизодов преступной деятельности. За свою работу закладчики получали денежное вознаграждение в виде криптовалюты, которая перечислялась на их кошельки платежных систем Bitcoin и Lightcoin.

Изучив материалы дела, в прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий обвиняемых. С учетом тяжести преступления прокуратура еще на стадии предварительного расследования санкционировала заключение фигурантов под стражу. Мера пресечения при направлении дела в суд осталась без изменения.-0-

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемыми по уголовному делу проходят двое местных жителей 17 и 18 лет. Оба парня имеют базовое образование, нигде не работают и не учатся.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Paritetbank заявили, что интернет-эквайринг работает в штатном режиме
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by