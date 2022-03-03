В Paritetbank заявили, что интернет-эквайринг работает в штатном режиме

Источник материала: Myfin



Фото: Paritetbank

Paritetbank сообщил, что не фиксировал проблем с доступом к сервисам, используемых малым и средним бизнесом, которые отмечались в последнее время у некоторых белорусских банков. Прежде всего это касается интернет-эквайринга, которым пользуются для оплаты товара или услуги по банковской карте онлайн – например, в интернет-магазинах.

В работе всех сервисов и онлайн-возможностей для бизнеса, которые предоставляет Paritetbank, не произошло никаких изменений.

– В Paritetbank услуга работает в штатном режиме, и наши клиенты успешно проводят платежи. Без ограничений принимаются к оплате карточки платежных систем VISA, Mastercard, БЕЛКАРТ, – сообщила Анжела Шагойко, исполнительный директор Paritetbank. – Юридические лица для поддержания и работы своего бизнеса могут спокойно обслуживаться в Paritetbank.



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