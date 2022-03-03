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Беларусбанк не будет повышать ставки по оформленным до весны кредитам на жилье

03.03.2022 15:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусбанк не будет повышать ставки по оформленным до весны кредитам на жилье
Фото: Беларусбанк

В «Беларусбанке» сообщили о том, что не будут менять процентные ставки по кредитам, выданным на финансирование покупки или строительства жилья и оформленным до 1 марта 2022 года. В банке отмечают, что принятое решение позволит оставить на прежнем уровне платежи по таким кредитам на недвижимость до конца года вне зависимости от размера ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси.

«Беларусбанк» обращает внимание на важность поддержки своих клиентов, оказания им всевозможной помощи и применения в работе индивидуального подхода в сложившихся в данный момент условиях. В банке заявили, что в ближайшее время сообщат о ряде мер, целью которых будет являться снижение кредитной нагрузки.

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Теги: Новости
 
 
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Также в банке пообещали в скором времени рассказать о некоторых мерах по снижению кредитной нагрузки.
 
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