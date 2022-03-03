Беларусбанк не будет повышать ставки по оформленным до весны кредитам на жилье

Источник материала: Myfin



Фото: Беларусбанк

В «Беларусбанке» сообщили о том, что не будут менять процентные ставки по кредитам, выданным на финансирование покупки или строительства жилья и оформленным до 1 марта 2022 года. В банке отмечают, что принятое решение позволит оставить на прежнем уровне платежи по таким кредитам на недвижимость до конца года вне зависимости от размера ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси.

«Беларусбанк» обращает внимание на важность поддержки своих клиентов, оказания им всевозможной помощи и применения в работе индивидуального подхода в сложившихся в данный момент условиях. В банке заявили, что в ближайшее время сообщат о ряде мер, целью которых будет являться снижение кредитной нагрузки.

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