Две минчанки 4 месяца обворовывали пожилую соседку, ущерб составил $8,5 тыс.

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две минчанки на протяжении 4 месяцев обворовывали пожилую соседку. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Октябрьское РУВД столицы обратилась пожилая минчанка с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах у нее из квартиры пропала крупная сумма денег в иностранной валюте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении денег были задержаны соседки потерпевшей 37 и 28 лет", - рассказали в ГУВД.

Так, 37-летняя задержанная похитила $2,5 тыс. Часть похищенного женщина потратила на ремонт и благоустройство недавно приобретенной квартиры. Ее 28-летняя приятельница вынесла из квартиры соседки $6 тыс., за которые приобрела предметы мебели и интерьера в свою квартиру.

Обе женщины официально не работают, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении задержанных уголовное дело за кражу.-0-