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Минские бизнесмены обманули доверчивых граждан на Br674 тыс.

03.03.2022 16:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские бизнесмены на доверчивости людей "заработали" более Br674 тыс. Такую информацию БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Фигурантами дела являются двое мужчин 36 и 39 лет. Будучи руководителями и собственниками компаний - профессиональных участников рынка ценных бумаг, они на протяжении двух лет обманывали людей. Суть обмана заключалась в следующем: фигуранты от имени возглавляемых ими компаний заключали договоры на брокерское обслуживание, предлагая эмитировать ценные бумаги. После их реализации вырученные деньги присваивали.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Суть обмана заключалась в следующем: фигуранты от имени возглавляемых ими компаний заключали договоры на брокерское обслуживание, предлагая эмитировать ценные...
 
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