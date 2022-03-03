Водоемы в разных странах начнут очищать с помощью нанороботов

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа исследователей разработала новый способ очистки водоемов в разных странах, об этом написали в журнале Nature Communications.

Ученые предложили очищать водоемы, которые наполнены пестицидами и тяжелыми металлами из-за промышленной деятельности, современными нанороботами.

По словам специалистов, миниатюрные "чистильщики", размер которых не будет превышать 200 нанометров, способны очищать водоемы от самых мелких частиц. Нанороботы изготовлены из пластика, который чувствителен к изменению температуры. В прохладной воде частицы роботов способны прикрепляться к микроскопическим элементам загрязняющих веществ. Если забрать воду и нагреть ее, то устройства начнут притягиваться друг к другу, образуя скопление. Затем можно остудить жидкость и легко отделить крошечных роботов от загрязнителей, после чего использовать их повторно.

Первые испытания показали, что нанороботы за 100 минут способны очистить жидкость на 65%.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ