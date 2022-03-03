Китай сокращает транзит товаров в ЕС через Россию и Беларусь. Что происходит?

Источник материала: ProBusiness

Тревожные новости приходят из Китая на фоне военных действий России в Украине. Компании-грузоотправители из КНР начали снижать объемы железнодорожных поставок товаров через Россию, а значит и через Беларусь. Они, как пишут « Ведомости », якобы вынуждены пойти на этот шаг из-за опасений за сохранность своих грузов. Как это отразится на транспортном и логистическом бизнесе Беларуси? «Про бизнес» спросил у участников рынка.

«Решение было принято китайцами коллективно»

Российское издание пишет, что решение о снижении объемов транзита через Россию и, соответственно, Беларусь, было принято китайцами коллективно. Представители транспортного бизнеса обсуждали этот вопрос во время совещания Совета профессионалов по цепям поставок, в который входит больше тысячи логистических компаний. Источник подчеркивает, что

разговор идет не о полном прекращении поставок, а именно о снижении. Товары, которые находятся в пути, дойдут до своих адресатов в установленные сроки.

При этом «Ведомости» называют нынешнюю ситуацию тенденцией: сейчас все больше логистических компаний отказываются от железнодорожного транзита товара через Россию в ЕС. Но на данный момент транзит проходит в обычном режиме.



Фото: pexels.com

«Про бизнес» уже писал о том, насколько важны ж/д-перевозки и для Китая, и для Европы. И на данный момент транспортный коридор через Россию и Беларусь остается единственным звеном, соединяющим эти точки железной дорогой. Отказ от данного способа поставок, как считают наши эксперты, невыгоден никому, потому что в этом случае стороны теряют огромные деньги.

«Мы отмечаем снижение объемов отправок»

Что происходит с транзитом прямо сейчас? Мы обратились с этим вопросом в компанию STALOGISTIC , которая в том числе занимается железнодорожными перевозками:

— Никакой официальной информации от китайских партнеров не поступало: транзит товаров в Европу по-прежнему идет. Но мы отмечаем снижение объемов отправок. Это заметно на всех рынках и связано с событиями в мире и выжидательной позицией, которую заняли представители рынка.

Еще один источник, который связан с ж/д-перевозками в Беларуси, описал ситуацию более подробно:

— Китайские операторы не прекращали свою работу.

Речь идет только о грузовладельцах и их опасениях относительно того, как товар пройдет по всей цепочке.

Этот страх привел к снижению числа заказов, что ощутили и мы. Например, у нас был отказ от европейской компании, с которой мы договаривались о поставках грузов из Китая в Беларусь и дальнейшей транспортировке в ЕС. Но ситуация логична: людям сейчас просто не до товаров, — добавляет собеседник.



Фото: pexels.com

Он подчеркивает, что возможности для транзита товаров остаются. И данная ситуация — лишь вопрос грузовладельцев.

Еще один собеседник «Про бизнеса» высказал мнение, что подобные заявления — это способ расшатать и без того нестабильную ситуацию на международном рынке грузоперевозок, чтобы извлечь личную выгоду для своего бизнеса.

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