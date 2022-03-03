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Китай сокращает транзит товаров в ЕС через Россию и Беларусь. Что происходит?
03.03.2022 17:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тревожные новости приходят из Китая на фоне военных действий России в Украине. Компании-грузоотправители из КНР начали снижать объемы железнодорожных поставок товаров через Россию, а значит и через Беларусь. Они, как пишут «
«Решение было принято китайцами коллективно»
Российское издание пишет, что решение о снижении объемов транзита через Россию и, соответственно, Беларусь, было принято китайцами коллективно. Представители транспортного бизнеса обсуждали этот вопрос во время совещания Совета профессионалов по цепям поставок, в который входит больше тысячи логистических компаний. Источник подчеркивает, что
разговор идет не о полном прекращении поставок, а именно о снижении. Товары, которые находятся в пути, дойдут до своих адресатов в установленные сроки.
При этом «Ведомости» называют нынешнюю ситуацию тенденцией: сейчас все больше логистических компаний отказываются от железнодорожного транзита товара через Россию в ЕС. Но на данный момент транзит проходит в обычном режиме.
«Про бизнес» уже писал о том, насколько важны ж/д-перевозки и для Китая, и для Европы. И на данный момент транспортный коридор через Россию и Беларусь остается единственным звеном, соединяющим эти точки железной дорогой. Отказ от данного способа поставок, как
«Мы отмечаем снижение объемов отправок»
Что происходит с транзитом прямо сейчас? Мы обратились с этим вопросом в компанию
— Никакой официальной информации от китайских партнеров не поступало: транзит товаров в Европу по-прежнему идет. Но мы отмечаем снижение объемов отправок. Это заметно на всех рынках и связано с событиями в мире и выжидательной позицией, которую заняли представители рынка.
Еще один источник, который связан с ж/д-перевозками в Беларуси, описал ситуацию более подробно:
— Китайские операторы не прекращали свою работу.
Речь идет только о грузовладельцах и их опасениях относительно того, как товар пройдет по всей цепочке.
Этот страх привел к снижению числа заказов, что ощутили и мы. Например, у нас был отказ от европейской компании, с которой мы договаривались о поставках грузов из Китая в Беларусь и дальнейшей транспортировке в ЕС. Но ситуация логична: людям сейчас просто не до товаров, — добавляет собеседник.
Он подчеркивает, что возможности для транзита товаров остаются. И данная ситуация — лишь вопрос грузовладельцев.
Еще один собеседник «Про бизнеса» высказал мнение, что подобные заявления — это способ расшатать и без того нестабильную ситуацию на международном рынке грузоперевозок, чтобы извлечь личную выгоду для своего бизнеса.
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Тревожные новости приходят из Китая на фоне военных действий России в Украине. Компании-грузоотправители из КНР начали снижать объемы железнодорожных поставок...
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