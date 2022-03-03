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К двум сайтам ограничен доступ по постановлениям прокурора

03.03.2022 17:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К двум сайтам ограничен доступ по постановлениям прокурора города Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Доступ ограничен к интернет-сайтам n1.bу и humаncоnstanta.оrg.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К двум сайтам ограничен доступ по постановлениям прокурора города Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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