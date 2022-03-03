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Маршрутный автобус и лесовоз столкнулись в Осиповичах

03.03.2022 17:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах столкнулись маршрутный автобус и лесовоз, погибших нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Попутное столкновение маршрутного автобуса и грузового тягача (лесовоза) произошло сегодня около 16.40 в районе улицы Юбилейная. В результате ДТП часть пассажиров и водитель автобуса доставлены в учреждение здравоохранения для оказания необходимой медицинской помощи. Мужчина, управлявший лесовозом, не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По факту случившегося проводится проверка.
 
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