Шесть лет колонии получил бывший руководитель машиностроительной станции за взятки

Источник материала: БелТА

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля постановил приговор по уголовному делу в отношении обвиняемого в получении взятки бывшего директора Белорусской машиностроительной станции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на суд Гомельской области.

На момент задержания фигурант занимал должность директора учреждения. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.430 УК.

"Руководитель договорился с ведущим инженером лаборатории испытаний машин для обработки почвы, внесения удобрений и защиты растений. Договор касался передачи ему взятки в размере не менее 50% от суммы вознаграждения за ремонт кровли здания гаража ГУ "Белорусская МИС". С декабря 2019 года по август 2020-го, используя свои служебные полномочия, оказывал ему покровительство. В качестве взятки получил не менее Br7,5 тыс.", - рассказали в суде.

Также доказан еще один эпизод. В апреле 2020 года руководитель договорился с главным инженером ООО "ДакарСервис" о передаче ему в аренду названного здания. Арендаторы должны были за свой счет сделать ремонт кровли этого помещения. По данным суда, в качестве взятки фигурант получил не менее Br600.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в размере 500 базовых величин. Также экс-руководитель на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-