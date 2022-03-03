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Белорусским перевозчикам разрешили принимать наличную валюту за рубежом

03.03.2022 19:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Белорусским перевозчикам разрешили принимать наличную валюту за рубежом
Фото: w-dog.ru

2 марта вступило в силу совместное постановление Совмина Беларуси и Нацбанка. Решение позволяет белорусским юрлицам и ИП, которые заняты в международных автомобильных перевозках, принимать по договорам наличные деньги в валюте от иностранных предприятий за рубежом. О причинах изменений «Про бизнес» спросил Минтранс.

Напомним, что запрет на расчеты наличной иностранной валютой между резидентами и нерезидентами нашей страны был введен еще в июле 2021 года изменениями в указ № 178. Спустя полгода ограничение все-таки решили убрать? Новый документ содержит в себе несколько нюансов. Например, расчет в валюте может происходить только по договорам на экспортируемые транспортные услуги. Есть и ограничение по сумме договора — она не должна превышать 1000 базовых величин (чуть больше $ 10 тысяч по курсу Нацбанка на 3 марта 2022 года).

Постановление разрабатывалось Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси. «Про бизнес» обратился в ведомство и поинтересовался, зачем понадобились эти изменения:

— Постановление «О проведении валютных операций» принято в целях дальнейшего развития сферы международных автоперевозок грузов Беларуси. Работа над проектом велась с 2021 года. Белорусским автоперевозчикам продлена возможность расчетов наличной валютой за рубежом до 1 января 2023 года. Наличная форма расчетов на рынке международных грузовых автомобильных перевозок является условием, диктуемым отдельными потребителями транспортных услуг. В связи с этим законодательно закрепленная возможность проведения расчетов в наличной иностранной валюте позволит повысить конкурентоспособность белорусских международных перевозчиков. Международными автомобильными перевозками в Беларуси занято порядка 4 тысяч субъектов хозяйствования. Автомобильный транспорт занимает второе место в экспорте услуг страны и второе место по положительному сальдо после компьютерных услуг, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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2 марта вступило в силу совместное постановление Совмина Беларуси и Нацбанка. Решение позволяет белорусским юрлицам и ИП, которые заняты в международных...
 
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