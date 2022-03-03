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Белорусским перевозчикам разрешили принимать наличную валюту за рубежом
03.03.2022 19:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
2 марта вступило в силу совместное
Напомним, что запрет на расчеты наличной иностранной валютой между резидентами и нерезидентами нашей страны был введен еще в июле 2021 года изменениями в указ
Постановление разрабатывалось Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси. «Про бизнес» обратился в ведомство и поинтересовался, зачем понадобились эти изменения:
— Постановление «О проведении валютных операций» принято в целях дальнейшего развития сферы международных автоперевозок грузов Беларуси. Работа над проектом велась с 2021 года. Белорусским автоперевозчикам продлена возможность расчетов наличной валютой за рубежом до 1 января 2023 года. Наличная форма расчетов на рынке международных грузовых автомобильных перевозок является условием, диктуемым отдельными потребителями транспортных услуг. В связи с этим законодательно закрепленная возможность проведения расчетов в наличной иностранной валюте позволит повысить конкурентоспособность белорусских международных перевозчиков. Международными автомобильными перевозками в Беларуси занято порядка 4 тысяч субъектов хозяйствования. Автомобильный транспорт занимает второе место в экспорте услуг страны и второе место по положительному сальдо после компьютерных услуг, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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