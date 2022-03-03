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В Гомеле напарники обманывали заказчиков, ущерб - более Br71 тыс.

03.03.2022 22:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля постановил приговор по уголовному делу о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался директор ЧПУП "Макассар", а с 10 декабря 2019 - столяр ООО "Феррара М", и главный бухгалтер ЧПУП "Макассар", в последующем - директор ООО "Феррара М". "Под предлогом оказания услуг по изготовлению и установке мебели, столярно-плотницких работ, реализации мебели и бытовой техники они заключали с гражданами фиктивные договоры. При этом заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства. Получали от граждан предоплату. Так они завладели денежными средствами на общую сумму Br71,5 тыс.", - рассказали в областном суде.

Приговором суда оба фигуранта признаны виновными в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. На основании ч.4 ст.209 УК им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин каждому. Также к обвиняемым будет применена отсрочка исполнения основного наказания на два года.

При этом суд учел смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение ущерба, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Приговором суда оба фигуранта признаны виновными в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.
 
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