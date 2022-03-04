Более 350 нетрезвых водителей задержали в Гомельской области за 2 месяца

Источник материала: БелТА

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 350 нетрезвых водителей задержали в Гомельской области в январе-феврале этого года, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В УГАИ напомнили: самые потенциально опасные участники дорожного движения - нетрезвые водители и пешеходы. И нарушений с их стороны, к сожалению, немало. "Статистика это подтверждает. За два месяца этого года только на территории Гомельской области задержали 352 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом виде, 1399 - не имеющих прав. Более 1120 пешеходов находились на проезжей части в состоянии опьянения", - озвучили цифры стражи дорог.

У сотрудников Госавтоинспекции эти категории участников дорожного движения - на особом контроле, ведь нетрезвые водители и пешеходы подвергают большой опасности и себя, и других людей.

Для своевременного выявления нетрезвых участников движения и бесправников с 4 по 9 марта проводится республиканская профилактическая акция "Пьяному не место на дороге!"

Сотрудники ГАИ Гомельской области особое внимание уделят наиболее аварийно опасным участкам дорог и населенных пунктов, где водители и пешеходы чаще всего нарушают ПДД.

Госавтоинспекторы в очередной раз призвали водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. "Помните, что алкоголь и дорога - вещи несовместимые. Если же вам стали известны случаи, когда водитель садится за руль в состоянии опьянения или нетрезвый пешеход находится на проезжей части, сообщите об этом в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102", - заключили в УГАИ.-0-