Уголовное дело возбудили из-за столкновения автобуса и лесовоза в Осиповичах

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Осиповичах травмированы 10 человек - возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, днем 3 марта в Осиповичах на ул.Юбилейной произошло попутное столкновение маршрутного автобуса и грузового тягача (лесовоза). В результате ДТП пассажиров и водителя автобуса доставили в больницу. После осмотра 10 человек с различными травмами госпитализировали, одного пассажира отпустили домой. Водитель лесовоза не пострадал.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области провели осмотр места происшествия. Допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований.

Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений) УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-